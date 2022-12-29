Король футбола играл за Сантос 19 лет. Клуб попросят убрать 10-й номер

Семья Пеле попросит «Сантос» убрать 10-й номер. Родные Короля футбола считают, что никто больше не должен носить в «Сантосе» футболку с номером 10.

Сейчас под 10-м номером за бразильскую команду выступает венесуэльский хавбек Еферсон Сотельдо.

Пеле представлял «Сантос» с 1956 по 1974 год и выиграл чемпионат Бразилии шесть раз. Он провел 496 матчей за этот клуб и забил 504 гола.

Сегодня, 29 декабря, известный бразильский футболист Пеле умер на 82-ом году жизни. Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).