Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучший! Месси получил один из трофеев по итогам уходящего 2022 года
Аргентина
30 декабря 2022, 15:01 | Обновлено 30 декабря 2022, 15:16
160
0

Лучший! Месси получил один из трофеев по итогам уходящего 2022 года

Аргентинец удостоен признания журналистами

30 декабря 2022, 15:01 | Обновлено 30 декабря 2022, 15:16
160
0
Лучший! Месси получил один из трофеев по итогам уходящего 2022 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий французского «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим спортсменом 2022 года согласно версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

В опросе AIPS приняли участие 420 журналистов из 113 стран. Второе место занял шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис – 373 голоса. Замкнул топ-3 форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе, которого поддержали 366 голосов.

Международной ассоциации спортивной прессы также была определена лучшая спортсменка года. Ею стала футболистка испанской «Барселоны» и женской сборной Испании Алексия Путельяс.

По теме:
Гвардиола назвал вечных футболистов во главе с Пеле
Он был гением. Как мир футбола прощается с Пеле
«Покойся с миром, легенда». Месси попрощался с Пеле
Лионель Месси Килиан Мбаппе Алексия Путельяс Арман Дюплантис
Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Бразилии назвали точную причину смерти Пеле
Футбол | 30 декабря 2022, 05:43 0
В Бразилии назвали точную причину смерти Пеле
В Бразилии назвали точную причину смерти Пеле

Легендарный бразильский экс-нападающий ушел из жизни в четверг, 29 декабря

Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер
Футбол | 29 декабря 2022, 21:15 29
Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер
Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер

Один из лучших футболистов в истории ушел из жизни

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 30.12.2022, 12:27
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ВИДЕО. Слова КЛОППА перед матчем Ливерпуль – Лестер
Футбол | 30.12.2022, 13:43
ВИДЕО. Слова КЛОППА перед матчем Ливерпуль – Лестер
ВИДЕО. Слова КЛОППА перед матчем Ливерпуль – Лестер
ФОТО. В стиле Редкача. Гризманн кардинально сменил имидж
Футбол | 30.12.2022, 11:30
ФОТО. В стиле Редкача. Гризманн кардинально сменил имидж
ФОТО. В стиле Редкача. Гризманн кардинально сменил имидж
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Залужный сообщил, сколько российских ракет сегодня сбили силы ПВО
Залужный сообщил, сколько российских ракет сегодня сбили силы ПВО
29.12.2022, 13:11 1
Война
УЕФА готов к выходу россии из состава. Но назад могут не взять
УЕФА готов к выходу россии из состава. Но назад могут не взять
28.12.2022, 23:12 2
Футбол
Охрана, подмена! Почему Аргентина привезла на родину лишь копию Кубка мира
Охрана, подмена! Почему Аргентина привезла на родину лишь копию Кубка мира
28.12.2022, 13:38 5
Футбол
Джервонта Дэвис арестован во Флориде за 11 дней до боя
Джервонта Дэвис арестован во Флориде за 11 дней до боя
28.12.2022, 09:40 1
Бокс
Снова Мбаппе, снова пенальти. ПСЖ без Месси выиграл в матче Лиги 1
Снова Мбаппе, снова пенальти. ПСЖ без Месси выиграл в матче Лиги 1
29.12.2022, 00:05 1
Футбол
Есть медаль! Юные украинцы завоевали бронзу на Рождественской гонке 2022
Есть медаль! Юные украинцы завоевали бронзу на Рождественской гонке 2022
28.12.2022, 20:02
Биатлон
Дудченко и Джима – восьмые в Рождественской гонке. Стал известен победитель
Дудченко и Джима – восьмые в Рождественской гонке. Стал известен победитель
28.12.2022, 21:35 1
Биатлон
«Покойся с миром, легенда». Месси попрощался с Пеле
«Покойся с миром, легенда». Месси попрощался с Пеле
29.12.2022, 22:41 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности