Лучший! Месси получил один из трофеев по итогам уходящего 2022 года
Аргентинец удостоен признания журналистами
Нападающий французского «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим спортсменом 2022 года согласно версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).
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В опросе AIPS приняли участие 420 журналистов из 113 стран. Второе место занял шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис – 373 голоса. Замкнул топ-3 форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе, которого поддержали 366 голосов.
Международной ассоциации спортивной прессы также была определена лучшая спортсменка года. Ею стала футболистка испанской «Барселоны» и женской сборной Испании Алексия Путельяс.
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