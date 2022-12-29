Бразилия29 декабря 2022, 22:41 |
4402
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«Покойся с миром, легенда». Месси попрощался с Пеле
Легендарный аргентинец опубликовал пост в своем Instagram
29 декабря 2022, 22:41 |
4402
0
Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси опубликовал пост в своем Instagram, где попрощался с Королем футбола Пеле:
«Покойся с миром, легенда».
Сегодня, 29 декабря, известный бразильский футболист Пеле умер на 82-ом году жизни. Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).
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