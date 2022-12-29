«Покойся с миром, легенда». Месси попрощался с Пеле

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси опубликовал пост в своем Instagram, где попрощался с Королем футбола Пеле:

«Покойся с миром, легенда».

Сегодня, 29 декабря, известный бразильский футболист Пеле умер на 82-ом году жизни. Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).