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  4. «Покойся с миром, легенда». Месси попрощался с Пеле
Бразилия
29 декабря 2022, 22:41 |
4402
0

«Покойся с миром, легенда». Месси попрощался с Пеле

Легендарный аргентинец опубликовал пост в своем Instagram

29 декабря 2022, 22:41 |
4402
0
«Покойся с миром, легенда». Месси попрощался с Пеле
Twitter. Месси и Пеле

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси опубликовал пост в своем Instagram, где попрощался с Королем футбола Пеле:

«Покойся с миром, легенда».

Сегодня, 29 декабря, известный бразильский футболист Пеле умер на 82-ом году жизни. Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).

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Лионель Месси Пеле смерть фото
Источник Sport.ua
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