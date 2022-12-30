В Бразилии объявили трехдневный траур из-за смерти Пеле

Бразильские власти объявили три дня траура в стране после смерти короля футбола Пеле. Указ вступил в силу 29 декабря – в день смерти легендарного футболиста.



Во вторник состоится шествие, в ходе которого гроб Пеле пронесут через район, где живет его 100-летняя мать. Похоронят Пеле 3 января на вертикальном кладбище Memorial Necropole Ecumenica, место на котором Пеле купил много лет назад.

Сердце трехкратного чемпиона мира Пеле остановилось на 83-м году. Последние дни жизни бывший футболист провел в клинике «Альберт Эйнштейн», врачи которой до последнего боролись за спасение бразильца.