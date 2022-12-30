Шахтер неофициально сообщил Интернасьоналу, что хочет 10 млн евро за Витао

Руководство бразильского «Интернасьонала» продолжает активно работать над вопросом выкупа у «Шахтера» контракта центрбека Витао, который до средины 2023 года играет за «колорадос» на правах аренды.

Между клубами всегда были теплые взаимоотношения, но сейчас «Интернасьонал» столкнулся с проблемой – «Шахтер» попросту проигнорировал официальный запрос «колорадос» с просьбой назвать сумму, за которую «горняки» будут готовы продать защитника.

В неофициальном общении представитель «Шахтера» дал понять «Интернасьоналу», что украинский клуб оценивает Витао в 10 миллионов евро. Это существенно выше экономических возможностей бразильского клуба, и ставит трансфер под сомнение.

Отметим, что контракт Витао с «Шахтером» действует до лета 2024 года. Оценочная стоимость центрбека на Transfermarkt ныне составляет 6 миллионов евро, а за последний год она выросла вдвое.