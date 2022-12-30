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  4. Шахтер неофициально сообщил Интернасьоналу, что хочет 10 млн евро за Витао
Украина. Премьер лига
30 декабря 2022, 11:41 |
297
1

Шахтер неофициально сообщил Интернасьоналу, что хочет 10 млн евро за Витао

Бразильский клуб очень заинтересован в выкупе контракта центрбека

30 декабря 2022, 11:41 |
297
1
Шахтер неофициально сообщил Интернасьоналу, что хочет 10 млн евро за Витао
internacional.com.br. Витао

Руководство бразильского «Интернасьонала» продолжает активно работать над вопросом выкупа у «Шахтера» контракта центрбека Витао, который до средины 2023 года играет за «колорадос» на правах аренды.

Между клубами всегда были теплые взаимоотношения, но сейчас «Интернасьонал» столкнулся с проблемой – «Шахтер» попросту проигнорировал официальный запрос «колорадос» с просьбой назвать сумму, за которую «горняки» будут готовы продать защитника.

В неофициальном общении представитель «Шахтера» дал понять «Интернасьоналу», что украинский клуб оценивает Витао в 10 миллионов евро. Это существенно выше экономических возможностей бразильского клуба, и ставит трансфер под сомнение.

Отметим, что контракт Витао с «Шахтером» действует до лета 2024 года. Оценочная стоимость центрбека на Transfermarkt ныне составляет 6 миллионов евро, а за последний год она выросла вдвое.

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Витао Шахтер Донецк Интернасьонал трансферы трансферы УПЛ
Источник Portal do Colorado
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