В честь Пеле. Статую Христа в Рио подсветили в цвета флага Бразилии
Власти города отдали дань памяти великому футболисту
Власти бразильского города Рио-де-Жанейро почтили память умершего на 83-м году жизни легендарного футболиста Пеле.
Статую Христа-Искупителя подсветили в цвета бразильского флага, чтобы отдать дань памяти трехкратному чемпиону мира в составе национальной команды страны.
Сердце трехкратного чемпиона мира Пеле остановилось на 83-м году. Последние дни жизни бывший футболист провел в клинике «Альберт Эйнштейн», врачи которой до последнего боролись за спасение бразильца.
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