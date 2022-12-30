В честь Пеле. Статую Христа в Рио подсветили в цвета флага Бразилии

Власти бразильского города Рио-де-Жанейро почтили память умершего на 83-м году жизни легендарного футболиста Пеле.



Статую Христа-Искупителя подсветили в цвета бразильского флага, чтобы отдать дань памяти трехкратному чемпиону мира в составе национальной команды страны.

Сердце трехкратного чемпиона мира Пеле остановилось на 83-м году. Последние дни жизни бывший футболист провел в клинике «Альберт Эйнштейн», врачи которой до последнего боролись за спасение бразильца.