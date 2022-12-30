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  4. В честь Пеле. Статую Христа в Рио подсветили в цвета флага Бразилии
Бразилия
30 декабря 2022, 11:17 |
303
0

В честь Пеле. Статую Христа в Рио подсветили в цвета флага Бразилии

Власти города отдали дань памяти великому футболисту

30 декабря 2022, 11:17 |
303
0
В честь Пеле. Статую Христа в Рио подсветили в цвета флага Бразилии
twitter.com/relevo

Власти бразильского города Рио-де-Жанейро почтили память умершего на 83-м году жизни легендарного футболиста Пеле.

Статую Христа-Искупителя подсветили в цвета бразильского флага, чтобы отдать дань памяти трехкратному чемпиону мира в составе национальной команды страны.

Сердце трехкратного чемпиона мира Пеле остановилось на 83-м году. Последние дни жизни бывший футболист провел в клинике «Альберт Эйнштейн», врачи которой до последнего боролись за спасение бразильца.

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Пеле смерть Рио-де-Жанейро
Источник Twitter
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