Италия30 декабря 2022, 11:28 |
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Филиппо ИНДЗАГИ: «Прощай, Король»
Легендарный форвард – о смерти Пеле
30 декабря 2022, 11:28 |
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Бывший нападающий «Милана» и сборной Италии Филиппо Индзаги попрощался с 82-летним Королем футбола Пеле, который ушел из жизни в четверг, 29 декабря.
«Спасибо тебе за все, что ты сделал и кем ты был. Ты - вечный чемпион, сделавший современный футбол. Прощай, Король», - написал Индзаги.
Напомним, Пеле является обладателем уникального рекорда, ведь только он за всю историю футбола сумел трижды выиграть чемпионат мира.
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