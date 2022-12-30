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  4. Филиппо ИНДЗАГИ: «Прощай, Король»
Италия
30 декабря 2022, 11:28 |
205
0

Филиппо ИНДЗАГИ: «Прощай, Король»

Легендарный форвард – о смерти Пеле

30 декабря 2022, 11:28 |
205
0
Филиппо ИНДЗАГИ: «Прощай, Король»
Instagram. Пеле и Филиппо Индзаги

Бывший нападающий «Милана» и сборной Италии Филиппо Индзаги попрощался с 82-летним Королем футбола Пеле, который ушел из жизни в четверг, 29 декабря.

«Спасибо тебе за все, что ты сделал и кем ты был. Ты - вечный чемпион, сделавший современный футбол. Прощай, Король», - написал Индзаги.

Напомним, Пеле является обладателем уникального рекорда, ведь только он за всю историю футбола сумел трижды выиграть чемпионат мира.

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Филиппо Индзаги Пеле смерть
Источник Instagram
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