Арестованный Жеваго покинул пост директора компании-спонсора Ворсклы

Арестованный во Франции украинский бизнесмен и бывший народный депутат Константин Жеваго покинул пост директора и вышел из совета директоров Ferrexpo.



«Компания сообщает, что господин Жеваго покидает совет директоров Ferrexpo plc… Правление принимает меры, чтобы официально задокументировать его отставку», – говорится в сообщении.



Отметим, что компания Ferrexpo является спонсором футбольного клуба «Ворскла».

Отметим, что Жеваго арестовали на альпийском горнолыжном курорте Куршевель во Франции. Бизнесмен будет находиться под арестом, пока правоохранительные органы Франции рассматривают экстрадиционный запрос Украины о его выдаче.