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  4. Арестованный Жеваго покинул пост директора компании-спонсора Ворсклы
Украина. Премьер лига
30 декабря 2022, 10:38 |
225
1

Арестованный Жеваго покинул пост директора компании-спонсора Ворсклы

У полтавского клуба могут быть проблемы с финансированием

30 декабря 2022, 10:38 |
225
1
Арестованный Жеваго покинул пост директора компании-спонсора Ворсклы
Instagram. Константин Жеваго

Арестованный во Франции украинский бизнесмен и бывший народный депутат Константин Жеваго покинул пост директора и вышел из совета директоров Ferrexpo.

«Компания сообщает, что господин Жеваго покидает совет директоров Ferrexpo plc… Правление принимает меры, чтобы официально задокументировать его отставку», – говорится в сообщении.

Отметим, что компания Ferrexpo является спонсором футбольного клуба «Ворскла».

Отметим, что Жеваго арестовали на альпийском горнолыжном курорте Куршевель во Франции. Бизнесмен будет находиться под арестом, пока правоохранительные органы Франции рассматривают экстрадиционный запрос Украины о его выдаче.

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арест суд Константин Жеваго Ворскла Полтава российско-украинская война
Источник Экономическая правда
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Комментарии 1
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Alex196
Получается что Ворскла жила на украденное у народа .А не пробовали в виде спонсора найти хотя бы одного приличного человека.У нас только пророссийские олигархи и воры типа сурков Ахметова коломойского или жеваго могут содержать клубы ?
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