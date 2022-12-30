Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самюэль ЭТО'О: «По Пеле будут скучать миллионы»
Другие новости
30 декабря 2022, 10:48 |
67
0

Самюэль ЭТО'О: «По Пеле будут скучать миллионы»

Камерунский экс-форвард – о смерти Короля футбола

30 декабря 2022, 10:48 |
67
0
Самюэль ЭТО'О: «По Пеле будут скучать миллионы»
Instagram. Пеле и Самюэль Это'о

Бывший камерунский нападающий Самюэль Это'о попрощался с 82-летним Королем футбола Пеле, который ушел из жизни в четверг, 29 декабря.

«Мы прощаемся с лучшим футболистом в истории. Пеле, покойся с миром. По тебе будут скучать миллионы. Легенда», - написал Это'о в Instagram.

Напомним, Пеле является обладателем уникального рекорда, ведь только он за всю историю футбола сумел трижды выиграть чемпионат мира.

По теме:
Планета Пеле
Франц БЕККЕНБАУЭР: «Покойся с миром, мой друг. Футбол навеки будет твоим»
Усэйн БОЛТ: «Король Пеле, покойся с миром»
Самюэль Это'о Пеле смерть
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер
Футбол | 29 декабря 2022, 21:15 28
Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер
Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер

Один из лучших футболистов в истории ушел из жизни

ФЬЮРИ: «Откуда Усик вообще взялся? Поднялся из крузервейта и побил Джошуа»
Бокс | 29 декабря 2022, 16:30 6
ФЬЮРИ: «Откуда Усик вообще взялся? Поднялся из крузервейта и побил Джошуа»
ФЬЮРИ: «Откуда Усик вообще взялся? Поднялся из крузервейта и побил Джошуа»

Нас ждет бой за все титулы супертяжелого веса

Жуниор МОРАЕС: «Никогда не будет такого футболиста, как Пеле»
Футбол | 30.12.2022, 07:57
Жуниор МОРАЕС: «Никогда не будет такого футболиста, как Пеле»
Жуниор МОРАЕС: «Никогда не будет такого футболиста, как Пеле»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Послание Пеле – наследие для будущих поколений»
Футбол | 30.12.2022, 01:29
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Послание Пеле – наследие для будущих поколений»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Послание Пеле – наследие для будущих поколений»
ВИДЕО. Лучшие голы Короля футбола. Так забивал только Пеле
Футбол | 29.12.2022, 22:11
ВИДЕО. Лучшие голы Короля футбола. Так забивал только Пеле
ВИДЕО. Лучшие голы Короля футбола. Так забивал только Пеле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рождественская гонка 2022. Расписание стартов
Рождественская гонка 2022. Расписание стартов
28.12.2022, 11:55 1
Биатлон
100 – это вовсе не 80 и даже не 99. Почему Шахтер не снизит цену на Мудрика
100 – это вовсе не 80 и даже не 99. Почему Шахтер не снизит цену на Мудрика
28.12.2022, 13:30 51
Футбол
Дудченко и Джима – восьмые в Рождественской гонке. Стал известен победитель
Дудченко и Джима – восьмые в Рождественской гонке. Стал известен победитель
28.12.2022, 21:35 1
Биатлон
Бывший чемпион мира: «Леннокс Льюис уничтожил бы Тайсона Фьюри»
Бывший чемпион мира: «Леннокс Льюис уничтожил бы Тайсона Фьюри»
28.12.2022, 12:19
Бокс
УЕФА готов к выходу россии из состава. Но назад могут не взять
УЕФА готов к выходу россии из состава. Но назад могут не взять
28.12.2022, 23:12 2
Футбол
Понижение. Экс-форвард Динамо кардинально сменит прописку в Испании
Понижение. Экс-форвард Динамо кардинально сменит прописку в Испании
28.12.2022, 19:05
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
29.12.2022, 15:47
Хоккей
Динамовский синдром. Почему Яремчук не играет за Брюгге
Динамовский синдром. Почему Яремчук не играет за Брюгге
29.12.2022, 16:50 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности