Другие новости30 декабря 2022, 10:48 |
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Самюэль ЭТО'О: «По Пеле будут скучать миллионы»
Камерунский экс-форвард – о смерти Короля футбола
30 декабря 2022, 10:48 |
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Бывший камерунский нападающий Самюэль Это'о попрощался с 82-летним Королем футбола Пеле, который ушел из жизни в четверг, 29 декабря.
«Мы прощаемся с лучшим футболистом в истории. Пеле, покойся с миром. По тебе будут скучать миллионы. Легенда», - написал Это'о в Instagram.
Напомним, Пеле является обладателем уникального рекорда, ведь только он за всю историю футбола сумел трижды выиграть чемпионат мира.
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