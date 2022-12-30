Самюэль ЭТО'О: «По Пеле будут скучать миллионы»

Бывший камерунский нападающий Самюэль Это'о попрощался с 82-летним Королем футбола Пеле, который ушел из жизни в четверг, 29 декабря.

«Мы прощаемся с лучшим футболистом в истории. Пеле, покойся с миром. По тебе будут скучать миллионы. Легенда», - написал Это'о в Instagram.

Напомним, Пеле является обладателем уникального рекорда, ведь только он за всю историю футбола сумел трижды выиграть чемпионат мира.