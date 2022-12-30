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30 декабря 2022, 10:28 |
84
0

Франц БЕККЕНБАУЭР: «Покойся с миром, мой друг. Футбол навеки будет твоим»

Легендарный футболист – о смерти Короля футбола

30 декабря 2022, 10:28 |
84
0
Франц БЕККЕНБАУЭР: «Покойся с миром, мой друг. Футбол навеки будет твоим»
Instagram. Пеле и Франц Беккенбауэр

Именитый немецкий экс-футболист и тренер Франц Беккенбауэр попрощался с 82-летним Королем футбола Пеле, который ушел из жизни в четверг, 29 декабря.

«Покойся с миром, мой друг. Футбол навеки будет твоим», - написал Беккенбауэр в Instagram.

Напомним, Пеле является обладателем уникального рекорда, ведь только он за всю историю футбола сумел трижды выиграть чемпионат мира.

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Франц Беккенбауэр Пеле смерть
Источник Instagram
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