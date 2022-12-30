Франц БЕККЕНБАУЭР: «Покойся с миром, мой друг. Футбол навеки будет твоим»

Именитый немецкий экс-футболист и тренер Франц Беккенбауэр попрощался с 82-летним Королем футбола Пеле, который ушел из жизни в четверг, 29 декабря.

«Покойся с миром, мой друг. Футбол навеки будет твоим», - написал Беккенбауэр в Instagram.

Напомним, Пеле является обладателем уникального рекорда, ведь только он за всю историю футбола сумел трижды выиграть чемпионат мира.