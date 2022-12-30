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30 декабря 2022, 09:59 |
229
0

Усэйн БОЛТ: «Король Пеле, покойся с миром»

Легендарный спринтер – о смерти одного из лучших футболистов в истории

30 декабря 2022, 09:59 |
229
0
Усэйн БОЛТ: «Король Пеле, покойся с миром»
Instagram. Пеле и Усэйн Болт

8-кратный олимпийский чемпион Усэйн Болт попрощался с 82-летним Королем футбола Пеле, который ушел из жизни в четверг, 29 декабря.

«Король Пеле, покойся с миром», - написал Болт в своем Instagram.

Напомним, Пеле является обладателем уникального рекорда, ведь только он за всю историю футбола сумел трижды выиграть чемпионат мира.

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Усэйн Болт Пеле смерть
Источник Instagram
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