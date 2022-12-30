Другие новости30 декабря 2022, 09:59 |
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Усэйн БОЛТ: «Король Пеле, покойся с миром»
Легендарный спринтер – о смерти одного из лучших футболистов в истории
30 декабря 2022, 09:59 |
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8-кратный олимпийский чемпион Усэйн Болт попрощался с 82-летним Королем футбола Пеле, который ушел из жизни в четверг, 29 декабря.
«Король Пеле, покойся с миром», - написал Болт в своем Instagram.
Напомним, Пеле является обладателем уникального рекорда, ведь только он за всю историю футбола сумел трижды выиграть чемпионат мира.
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