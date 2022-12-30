Англия30 декабря 2022, 08:35 | Обновлено 30 декабря 2022, 08:44
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Дэвид БЕКХЭМ: «Спасибо за всё и прощай»
Известный экс-футболист – о смерти Пеле
30 декабря 2022, 08:35 | Обновлено 30 декабря 2022, 08:44
516
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм попрощался с 82-летним Королем футбола Пеле, который ушел из жизни в четверг, 29 декабря.
«Спасибо за всё и прощай. Покойся с миром, мой друг. Это была красивая игра», - написал Бекхэм.
Напомним, Пеле является обладателем уникального рекорда, ведь только он за всю историю футбола сумел трижды выиграть чемпионат мира.
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