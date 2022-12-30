Дэвид БЕКХЭМ: «Спасибо за всё и прощай»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм попрощался с 82-летним Королем футбола Пеле, который ушел из жизни в четверг, 29 декабря.

«Спасибо за всё и прощай. Покойся с миром, мой друг. Это была красивая игра», - написал Бекхэм.

Напомним, Пеле является обладателем уникального рекорда, ведь только он за всю историю футбола сумел трижды выиграть чемпионат мира.