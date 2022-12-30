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  4. Гарри МАГУАЙР: «Покойся с миром, Пеле»
Англия
30 декабря 2022, 08:16 |
177
0

Гарри МАГУАЙР: «Покойся с миром, Пеле»

Английский защитник выразил соболезнования в связи со смертью Короля футбола

30 декабря 2022, 08:16 |
177
0
Гарри МАГУАЙР: «Покойся с миром, Пеле»
Instagram. Гарри Магуайр

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр попрощался с 82-летним Королем футбола Пеле, который ушел из жизни в четверг, 29 декабря.

«Покойся с миром, Пеле. Победитель трех чемпионатов мира – это же просто невероятно», - написал Магуайр в Instagram.

Также Магуайр отметил, что бразилец был примером для подражания не только на футбольном поле, но и за его пределами.

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Гарри Магуайр Пеле смерть
Источник Instagram
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