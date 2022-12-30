Англия30 декабря 2022, 08:16 |
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Гарри МАГУАЙР: «Покойся с миром, Пеле»
Английский защитник выразил соболезнования в связи со смертью Короля футбола
30 декабря 2022, 08:16 |
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Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр попрощался с 82-летним Королем футбола Пеле, который ушел из жизни в четверг, 29 декабря.
«Покойся с миром, Пеле. Победитель трех чемпионатов мира – это же просто невероятно», - написал Магуайр в Instagram.
Также Магуайр отметил, что бразилец был примером для подражания не только на футбольном поле, но и за его пределами.
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