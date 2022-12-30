Гарри МАГУАЙР: «Покойся с миром, Пеле»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр попрощался с 82-летним Королем футбола Пеле, который ушел из жизни в четверг, 29 декабря.

«Покойся с миром, Пеле. Победитель трех чемпионатов мира – это же просто невероятно», - написал Магуайр в Instagram.

Также Магуайр отметил, что бразилец был примером для подражания не только на футбольном поле, но и за его пределами.