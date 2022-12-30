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30 декабря 2022, 07:55 |
97
0

Жуниор МОРАЕС: «Никогда не будет такого футболиста, как Пеле»

Известный форвард – о смерте Короля футбола

30 декабря 2022, 07:55 |
97
0
Жуниор МОРАЕС: «Никогда не будет такого футболиста, как Пеле»
Instagram. Пеле

Бывший форвард «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес попрощался с 82-летним Королем футбола Пеле, который ушел из жизни в четверг, 29 декабря.

«Для меня большая честь получить этот подарок от короля, память, которая будет храниться навсегда, как и все его гениальные действия и достижения.

Сколько ты сделал для футбола, ты даже войну остановил. В один из самых выдающихся моментов своей карьеры он ценил маленьких детей и их будущее.

Я уверен, что никогда не будет такого футболиста, как ты. Покойся с миром, ты вечен! Мои соболезнования родным и пусть Господь утешит сердца каждого!» - написал Мораес.

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Жуниор Мораес Пеле смерть
Источник Instagram
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