Жуниор МОРАЕС: «Никогда не будет такого футболиста, как Пеле»
Известный форвард – о смерте Короля футбола
Бывший форвард «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес попрощался с 82-летним Королем футбола Пеле, который ушел из жизни в четверг, 29 декабря.
«Для меня большая честь получить этот подарок от короля, память, которая будет храниться навсегда, как и все его гениальные действия и достижения.
Сколько ты сделал для футбола, ты даже войну остановил. В один из самых выдающихся моментов своей карьеры он ценил маленьких детей и их будущее.
Я уверен, что никогда не будет такого футболиста, как ты. Покойся с миром, ты вечен! Мои соболезнования родным и пусть Господь утешит сердца каждого!» - написал Мораес.
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