КАЗЕМИРО: «Покойся с миром, Король Пеле»

30-летний Каземиро, защищающий сейчас цвета английского «Манчестер Юнайтед», дал оценку наследию, которое оставил 82-летний трехкратный чемпион мира Пеле, который скончался в четверг, 29 декабря.

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«Покойся с миром, Король Пеле. Спасибо за славу, которую вы подарили Бразилии и футболу. Ваше наследие вечно. ⭐️ ⭐️ ⭐️» – написал Каземиро в своем Твиттере.

Ранее сообщалось, что известный художник Омар Момани отреагировал на смерть Пеле и показал его встречу с Диего Марадоной на небесах.