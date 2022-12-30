КАЗЕМИРО: «Покойся с миром, Король Пеле»
Бразильский полузащитник – о смерти легендарного соотечественника
30-летний Каземиро, защищающий сейчас цвета английского «Манчестер Юнайтед», дал оценку наследию, которое оставил 82-летний трехкратный чемпион мира Пеле, который скончался в четверг, 29 декабря.
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«Покойся с миром, Король Пеле. Спасибо за славу, которую вы подарили Бразилии и футболу. Ваше наследие вечно. ⭐️ ⭐️ ⭐️» – написал Каземиро в своем Твиттере.
Ранее сообщалось, что известный художник Омар Момани отреагировал на смерть Пеле и показал его встречу с Диего Марадоной на небесах.
Descanse em paz, Rei Pelé. Obrigado pela glória que você deu ao Brasil e ao futebol. Seu legado é eterno. ⭐⭐⭐ pic.twitter.com/ehn9Ouk4ht— Casemiro (@Casemiro) December 29, 2022
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