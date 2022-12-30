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Англия
30 декабря 2022, 04:40 | Обновлено 30 декабря 2022, 04:45
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0

КАЗЕМИРО: «Покойся с миром, Король Пеле»

Бразильский полузащитник – о смерти легендарного соотечественника

30 декабря 2022, 04:40 | Обновлено 30 декабря 2022, 04:45
10
0
КАЗЕМИРО: «Покойся с миром, Король Пеле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

30-летний Каземиро, защищающий сейчас цвета английского «Манчестер Юнайтед», дал оценку наследию, которое оставил 82-летний трехкратный чемпион мира Пеле, который скончался в четверг, 29 декабря.

«Покойся с миром, Король Пеле. Спасибо за славу, которую вы подарили Бразилии и футболу. Ваше наследие вечно. ⭐️ ⭐️ ⭐️» – написал Каземиро в своем Твиттере.

Ранее сообщалось, что известный художник Омар Момани отреагировал на смерть Пеле и показал его встречу с Диего Марадоной на небесах.

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Пеле Каземиро
Источник Sport.ua
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