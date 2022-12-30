Другие новости30 декабря 2022, 01:08 |
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Александр ЗИНЧЕНКО – о смерти Пеле: «Король навсегда»
Украинец отреагировал на смерть легендарного бразильца
30 декабря 2022, 01:08 |
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26-летний защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на смерть бразильского экс-нападающего Пеле.
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«Король 👑 навсегда», – написал Зинченко в сториз своего Инстаграма, где зарепостил публикацию Украинской ассоциации футбола о смерти Пеле.
Как известно, Пеле ушел из жизни в четверг, 29 декабря, на 83-м году жизни.
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