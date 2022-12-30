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30 декабря 2022, 01:08 |
121
0

Александр ЗИНЧЕНКО – о смерти Пеле: «Король навсегда»

Украинец отреагировал на смерть легендарного бразильца

30 декабря 2022, 01:08 |
121
0
Александр ЗИНЧЕНКО – о смерти Пеле: «Король навсегда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

26-летний защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на смерть бразильского экс-нападающего Пеле.

«Король 👑 навсегда», – написал Зинченко в сториз своего Инстаграма, где зарепостил публикацию Украинской ассоциации футбола о смерти Пеле.

Как известно, Пеле ушел из жизни в четверг, 29 декабря, на 83-м году жизни.

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Пеле смерть Александр Зинченко фото
Источник Sport.ua
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