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Бразилия
29 декабря 2022, 23:05 | Обновлено 30 декабря 2022, 00:08
2662
1

Простого «прощай» не хватит. Трогательный пост Роналду после смерти Пеле

Звездный португалец попрощался с Королем футбола

29 декабря 2022, 23:05 | Обновлено 30 декабря 2022, 00:08
2662
1
Простого «прощай» не хватит. Трогательный пост Роналду после смерти Пеле
Twitter. Роналду и Пеле

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду опубликовал трогательный пост в своем Instagram после смерти Короля футбола Пеле:

«Мои глубочайшие соболезнования всей Бразилии и, в частности, семье мистера Эдсона Арантиса ду Насименту. Простого «прощай» вечному королю Пеле будет недостаточно, чтобы выразить боль, которая охватывает в этот момент весь футбольный мир.

Вдохновение для стольких миллионов, эталон вчера, сегодня, всегда. Привязанность, которую он всегда проявлял ко мне, была взаимной во всех моментах, которые мы разделяли, даже на расстоянии.

Он никогда не будет забыт, и память о нем будет вечно жить в каждом из нас, любителей футбола. Покойся с миром, король Пеле», – написал Роналду.

Сегодня, 29 декабря, известный бразильский футболист Пеле умер на 82-ом году жизни. Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).

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Пеле Криштиану Роналду смерть
Источник Sport.ua
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andre_lui
Гарно сказав! В даному випадку "з миром"
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