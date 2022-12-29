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  4. ПЕЛЕ – после смерти Марадоны: «Однажды мы вместе сыграем на небесах»
Бразилия
29 декабря 2022, 22:30 |
326
0

ПЕЛЕ – после смерти Марадоны: «Однажды мы вместе сыграем на небесах»

Легенды футбола, которые навсегда останутся в сердцах болельщиков

29 декабря 2022, 22:30 |
326
0
ПЕЛЕ – после смерти Марадоны: «Однажды мы вместе сыграем на небесах»
Twitter. Пеле и Диего Марадона

25 ноября 2020 года умер легендарный аргентинский игрок Диего Марадона.

Тогда Король футбола Пеле сказал следующее:

«Не сомневаюсь, что однажды мы вместе сыграем на небесах».

К сожалению, спустя 2 года после смерти Марадоны, не стало и легендарного бразильца Пеле.

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Пеле смерть Диего Марадона
Источник Sport.ua
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