Бразилия29 декабря 2022, 22:30 |
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ПЕЛЕ – после смерти Марадоны: «Однажды мы вместе сыграем на небесах»
Легенды футбола, которые навсегда останутся в сердцах болельщиков
29 декабря 2022, 22:30 |
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25 ноября 2020 года умер легендарный аргентинский игрок Диего Марадона.
Тогда Король футбола Пеле сказал следующее:
«Не сомневаюсь, что однажды мы вместе сыграем на небесах».
К сожалению, спустя 2 года после смерти Марадоны, не стало и легендарного бразильца Пеле.
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