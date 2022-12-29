ПЕЛЕ – после смерти Марадоны: «Однажды мы вместе сыграем на небесах»

25 ноября 2020 года умер легендарный аргентинский игрок Диего Марадона.

Тогда Король футбола Пеле сказал следующее:

«Не сомневаюсь, что однажды мы вместе сыграем на небесах».

К сожалению, спустя 2 года после смерти Марадоны, не стало и легендарного бразильца Пеле.