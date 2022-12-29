Сегодня, 29 декабря, на 82-м году жизни умер Король футбола Пеле.

Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году). Он был признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии МОК.

За всю свою футбольную карьеру Пеле забил 1289 голов в 1363 играх. В 1959 году девятнадцатилетний Пеле только за один сезон забил 126 голов в 103 играх.

ВИДЕО. Лучшие голы Короля футбола. Так забивал только Пеле. Вспоминаем невероятные голы легендарного бразильца

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