Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Лучшие голы Короля футбола. Так забивал только Пеле
Бразилия
29 декабря 2022, 22:11 |
1219
1

ВИДЕО. Лучшие голы Короля футбола. Так забивал только Пеле

Вспоминаем невероятные голы легендарного бразильца

29 декабря 2022, 22:11 |
1219
1
ВИДЕО. Лучшие голы Короля футбола. Так забивал только Пеле
Twitter. Пеле

Сегодня, 29 декабря, на 82-м году жизни умер Король футбола Пеле.

Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году). Он был признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии МОК.

За всю свою футбольную карьеру Пеле забил 1289 голов в 1363 играх. В 1959 году девятнадцатилетний Пеле только за один сезон забил 126 голов в 103 играх.

ВИДЕО. Лучшие голы Короля футбола. Так забивал только Пеле. Вспоминаем невероятные голы легендарного бразильца

Также предлагаем вспомнить лучшие моменты с участием Пеле на чемпионатах мира:

По теме:
«Покойся с миром, легенда». Месси попрощался с Пеле
ПЕЛЕ – после смерти Марадоны: «Однажды мы вместе сыграем на небесах»
Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер
видео Пеле чемпионат мира по футболу сборная Бразилии по футболу смерть
Источник Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Феерит за границей. Украинец – в сборной лучших игроков сезона в Болгарии
Футбол | 29 декабря 2022, 21:51 0
Феерит за границей. Украинец – в сборной лучших игроков сезона в Болгарии
Феерит за границей. Украинец – в сборной лучших игроков сезона в Болгарии

Игорь Пластун отлично себя показывает за «Лудогорец»

Агент Роналду прервал переговоры с Аль-Насром
Футбол | 29 декабря 2022, 14:05 7
Агент Роналду прервал переговоры с Аль-Насром
Агент Роналду прервал переговоры с Аль-Насром

У португальца появился вариант из Европы

Массированный ракетный обстрел. В Киеве, Львове и Харькове слышны взрывы
Война | 29.12.2022, 09:51
Массированный ракетный обстрел. В Киеве, Львове и Харькове слышны взрывы
Массированный ракетный обстрел. В Киеве, Львове и Харькове слышны взрывы
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 29.12.2022, 01:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
УЕФА не будет защищать Павелко. Шевченко станет президентом УАФ?
Футбол | 29.12.2022, 20:35
УЕФА не будет защищать Павелко. Шевченко станет президентом УАФ?
УЕФА не будет защищать Павелко. Шевченко станет президентом УАФ?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andre_lui
Царство небесное!
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джервонта Дэвис арестован во Флориде за 11 дней до боя
Джервонта Дэвис арестован во Флориде за 11 дней до боя
28.12.2022, 09:40 1
Бокс
Залужный сообщил, сколько российских ракет сегодня сбили силы ПВО
Залужный сообщил, сколько российских ракет сегодня сбили силы ПВО
29.12.2022, 13:11 1
Война
Дудченко и Джима – восьмые в Рождественской гонке. Стал известен победитель
Дудченко и Джима – восьмые в Рождественской гонке. Стал известен победитель
28.12.2022, 21:35 1
Биатлон
Артем ДОВБИК: «Хорошо, что хоть Месси поспособствовал решению по Лаосу»
Артем ДОВБИК: «Хорошо, что хоть Месси поспособствовал решению по Лаосу»
28.12.2022, 12:57 2
Футбол
Охрана, подмена! Почему Аргентина привезла на родину лишь копию Кубка мира
Охрана, подмена! Почему Аргентина привезла на родину лишь копию Кубка мира
28.12.2022, 13:38 5
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
29.12.2022, 15:47
Хоккей
Все дело в политике. Месси и Ко отказались явиться в президентский палац
Все дело в политике. Месси и Ко отказались явиться в президентский палац
28.12.2022, 02:18
Футбол
ЧМ в ЮАР – худший ЧМ века. Обнародован рейтинг мундиалей XXI столетия
ЧМ в ЮАР – худший ЧМ века. Обнародован рейтинг мундиалей XXI столетия
28.12.2022, 03:18 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности