ВИДЕО. Лучшие голы Короля футбола. Так забивал только Пеле
Вспоминаем невероятные голы легендарного бразильца
Сегодня, 29 декабря, на 82-м году жизни умер Король футбола Пеле.
Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году). Он был признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии МОК.
За всю свою футбольную карьеру Пеле забил 1289 голов в 1363 играх. В 1959 году девятнадцатилетний Пеле только за один сезон забил 126 голов в 103 играх.
ВИДЕО. Лучшие голы Короля футбола. Так забивал только Пеле. Вспоминаем невероятные голы легендарного бразильца
Также предлагаем вспомнить лучшие моменты с участием Пеле на чемпионатах мира:
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