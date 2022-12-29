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29 декабря 2022, 21:51 |
899
0

Феерит за границей. Украинец – в сборной лучших игроков сезона в Болгарии

Игорь Пластун отлично себя показывает за «Лудогорец»

29 декабря 2022, 21:51 |
899
0
Феерит за границей. Украинец – в сборной лучших игроков сезона в Болгарии
Twitter. Игорь Пластун

Украинский защитник «Лудогорца» Игорь Пластун оказался в символической сборной чемпионата Болгарии.

Пластун является игроком основы «Лудогорца». В сезоне 2022/23 украинец провел 24 поединка во всех турнирах, из которых 15 – в чемпионате. Отметим, что Пластун вместе с командой выиграл Суперкубок Болгарии в этом году.

За свою карьеру, помимо «Лудогорца», Пластун играл в «Оболоне», «Карпатах» и «Генте».

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Лудогорец Игорь Пластун символическая сборная чемпионат Болгарии по футболу
Источник Sport.ua
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