Другие новости29 декабря 2022, 21:51 |
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Феерит за границей. Украинец – в сборной лучших игроков сезона в Болгарии
Игорь Пластун отлично себя показывает за «Лудогорец»
29 декабря 2022, 21:51 |
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Украинский защитник «Лудогорца» Игорь Пластун оказался в символической сборной чемпионата Болгарии.
Пластун является игроком основы «Лудогорца». В сезоне 2022/23 украинец провел 24 поединка во всех турнирах, из которых 15 – в чемпионате. Отметим, что Пластун вместе с командой выиграл Суперкубок Болгарии в этом году.
За свою карьеру, помимо «Лудогорца», Пластун играл в «Оболоне», «Карпатах» и «Генте».
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