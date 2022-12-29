Феерит за границей. Украинец – в сборной лучших игроков сезона в Болгарии

Украинский защитник «Лудогорца» Игорь Пластун оказался в символической сборной чемпионата Болгарии.

Пластун является игроком основы «Лудогорца». В сезоне 2022/23 украинец провел 24 поединка во всех турнирах, из которых 15 – в чемпионате. Отметим, что Пластун вместе с командой выиграл Суперкубок Болгарии в этом году.

За свою карьеру, помимо «Лудогорца», Пластун играл в «Оболоне», «Карпатах» и «Генте».