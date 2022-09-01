Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть супертрофей! Пластун и его Лудогорец выиграли Суперкубок Болгарии
Другие новости
01 сентября 2022, 22:59 | Обновлено 01 сентября 2022, 23:07
114
0

Есть супертрофей! Пластун и его Лудогорец выиграли Суперкубок Болгарии

Команда из Разграда одолела «Левски» из Софии

01 сентября 2022, 22:59 | Обновлено 01 сентября 2022, 23:07
114
0
Есть супертрофей! Пластун и его Лудогорец выиграли Суперкубок Болгарии
ФК Лудогорец

Поединок за престижный суперприз болгарского футбола состоялся в Софии на поле Национального стадиона Васил Левски. Несмотря на номинально гостевую обстановку, разградский «Лудогорец», цвета которого защищает украинский защитник Игорь Пластун, одержал победу и завоевал трофей.

Судьба матча решилась в серии послематчевых пенальти. Основное время игры завершилось вничью 2:2. У «Лудогорца» автором дубля стал Десподов, а за «Левски» забивали Миланов и ван дер Кап, который сравнял результат в компенсированное время матча.

В серии послематчевых 11-метровых игроки «Левски» сплоховали два раза, а «Лудогорца» только один раз. 4:3 – разградцы в шестой раз в клубной истории завоевали Суперкубок Болгарии.

Украинец Пластун отыграл за «Лудогорец» весь поединок, на 71-й минуте которого заработал предупреждение.

Суперкубок Болгарии

«Лудогорец» - «Левски» София – 2:2, пен. 4-3

Голы: Миланов, 42 (0:1). Десподов, 69 (1:1). Десподов, 72 пенальти (2:1). Ван дер Кап, 90+2 (2:2).

По теме:
Лига Европы. Фенербахче и Лудогорец вышли в групповой этап
Лига Европы Q4. Победа Вьюнника, Безус помог обыграть свой бывший клуб
Динамо Загреб – Лудогорец – 4:2. Видео голов и обзор матча
Лудогорец Левски София Суперкубок Болгарии по футболу Игорь Пластун
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Волейбол | 01 сентября 2022, 11:45 5
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года

В турнире принимают участие 24 команды, среди которых национальная мужская сборная Украины

Остался только один клуб. Довбиком интересуется команда из Турции
Футбол | 01 сентября 2022, 19:05 3
Остался только один клуб. Довбиком интересуется команда из Турции
Остался только один клуб. Довбиком интересуется команда из Турции

Интересен ли игроку «Трабзонспор»?

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
Футбол | 31.08.2022, 22:34
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
Администратора сборной Украины подозревают в отмывании 130 млн грн
Футбол | 01.09.2022, 18:49
Администратора сборной Украины подозревают в отмывании 130 млн грн
Администратора сборной Украины подозревают в отмывании 130 млн грн
Сборная Украины вышла в 1/8 финала волейбольного чемпионата мира
Волейбол | 31.08.2022, 23:26
Сборная Украины вышла в 1/8 финала волейбольного чемпионата мира
Сборная Украины вышла в 1/8 финала волейбольного чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас
Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас
30.08.2022, 20:42 3
Футбол
У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко
У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко
31.08.2022, 23:35
Футбол
Надо ли заканчивать карьеру? Серена Уильямс обыграла 2-ю ракетку мира
Надо ли заканчивать карьеру? Серена Уильямс обыграла 2-ю ракетку мира
01.09.2022, 07:43 4
Теннис
Источник: Игроки Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Роналду покинул клуб
Источник: Игроки Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Роналду покинул клуб
31.08.2022, 14:41 12
Футбол
Взяла реванш! Костюк пробилась во второй раунд US Open 2022
Взяла реванш! Костюк пробилась во второй раунд US Open 2022
31.08.2022, 03:25 4
Теннис
Тренер Фьюри опасается Усика: «Он угроза для всех, в том числе для Тайсона»
Тренер Фьюри опасается Усика: «Он угроза для всех, в том числе для Тайсона»
31.08.2022, 10:35
Бокс
Дэвид ХЭЙ – об эмоциях Джошуа: «На ринге люди пропускают удары по голове»
Дэвид ХЭЙ – об эмоциях Джошуа: «На ринге люди пропускают удары по голове»
30.08.2022, 17:59 1
Бокс
В трансфере Цыганкова заинтересованы два испанских гранда. Названы клубы
В трансфере Цыганкова заинтересованы два испанских гранда. Названы клубы
30.08.2022, 21:43 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности