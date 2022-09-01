Есть супертрофей! Пластун и его Лудогорец выиграли Суперкубок Болгарии

Поединок за престижный суперприз болгарского футбола состоялся в Софии на поле Национального стадиона Васил Левски. Несмотря на номинально гостевую обстановку, разградский «Лудогорец», цвета которого защищает украинский защитник Игорь Пластун, одержал победу и завоевал трофей.

Судьба матча решилась в серии послематчевых пенальти. Основное время игры завершилось вничью 2:2. У «Лудогорца» автором дубля стал Десподов, а за «Левски» забивали Миланов и ван дер Кап, который сравнял результат в компенсированное время матча.

В серии послематчевых 11-метровых игроки «Левски» сплоховали два раза, а «Лудогорца» только один раз. 4:3 – разградцы в шестой раз в клубной истории завоевали Суперкубок Болгарии.

Украинец Пластун отыграл за «Лудогорец» весь поединок, на 71-й минуте которого заработал предупреждение.

Суперкубок Болгарии

«Лудогорец» - «Левски» София – 2:2, пен. 4-3

Голы: Миланов, 42 (0:1). Десподов, 69 (1:1). Десподов, 72 пенальти (2:1). Ван дер Кап, 90+2 (2:2).