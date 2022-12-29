Англия29 декабря 2022, 20:09 | Обновлено 29 декабря 2022, 20:10
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Челси близок к продлению контракта с Канте
31-летний хавбек может остаться в лондонском клубе
29 декабря 2022, 20:09 | Обновлено 29 декабря 2022, 20:10
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Французский полузащитник «Челси» Н’Голо Канте может продлить соглашение с лондонским клубом.
Отмечается, что руководство синих провело положительные переговоры с представителями футболиста о продлении контракта, который истекает в 2023 году.
В нынешнем сезоне из-за ряда травм Канте провел всего два матча за «Челси» во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.
Ранее сообщалось, что Канте готов покинуть «Челси» свободным агентом.
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