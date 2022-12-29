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Англия
29 декабря 2022, 20:09 | Обновлено 29 декабря 2022, 20:10
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0

Челси близок к продлению контракта с Канте

31-летний хавбек может остаться в лондонском клубе

29 декабря 2022, 20:09 | Обновлено 29 декабря 2022, 20:10
145
0
Челси близок к продлению контракта с Канте
Getty Images/Global Images Ukraine. Н’Голо Канте

Французский полузащитник «Челси» Н’Голо Канте может продлить соглашение с лондонским клубом.

Отмечается, что руководство синих провело положительные переговоры с представителями футболиста о продлении контракта, который истекает в 2023 году.

В нынешнем сезоне из-за ряда травм Канте провел всего два матча за «Челси» во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

Ранее сообщалось, что Канте готов покинуть «Челси» свободным агентом.

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Н'Голо Канте Челси продление контракта
Источник The Athletic
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