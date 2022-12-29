Челси близок к продлению контракта с Канте

Французский полузащитник «Челси» Н’Голо Канте может продлить соглашение с лондонским клубом.

Отмечается, что руководство синих провело положительные переговоры с представителями футболиста о продлении контракта, который истекает в 2023 году.

В нынешнем сезоне из-за ряда травм Канте провел всего два матча за «Челси» во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

Ранее сообщалось, что Канте готов покинуть «Челси» свободным агентом.