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  4. Канте готов покинуть Челси свободным агентом
Англия
28 декабря 2022, 10:51 |
314
0

Канте готов покинуть Челси свободным агентом

Контракт француза с «пенсионерами» истекает по окончанию нынешнего сезона

28 декабря 2022, 10:51 |
314
0
Канте готов покинуть Челси свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Нголо Канте

31-летний полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте готов покинуть свою команду в конце сезона на правах свободного агента.

Контракт француза с «пенсионерами» истекает по окончанию нынешнего сезона. Хавбеку пока не дают новое соглашение из-за соотношения возраста и травматичности. Канте должен вернуться в обойму команды предположительно в марте.

Каталонская «Барселона» активно следит за ситуацией. В случае чего, «сине-гранатовые» будут готовы предложить французу контракт и подписать его на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» нацелился на звезду «Челси».

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Источник Николо Скира
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