Канте готов покинуть Челси свободным агентом
Контракт француза с «пенсионерами» истекает по окончанию нынешнего сезона
31-летний полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте готов покинуть свою команду в конце сезона на правах свободного агента.
Контракт француза с «пенсионерами» истекает по окончанию нынешнего сезона. Хавбеку пока не дают новое соглашение из-за соотношения возраста и травматичности. Канте должен вернуться в обойму команды предположительно в марте.
Каталонская «Барселона» активно следит за ситуацией. В случае чего, «сине-гранатовые» будут готовы предложить французу контракт и подписать его на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» нацелился на звезду «Челси».
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