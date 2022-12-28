Канте готов покинуть Челси свободным агентом

31-летний полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте готов покинуть свою команду в конце сезона на правах свободного агента.

Контракт француза с «пенсионерами» истекает по окончанию нынешнего сезона. Хавбеку пока не дают новое соглашение из-за соотношения возраста и травматичности. Канте должен вернуться в обойму команды предположительно в марте.

Каталонская «Барселона» активно следит за ситуацией. В случае чего, «сине-гранатовые» будут готовы предложить французу контракт и подписать его на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» нацелился на звезду «Челси».