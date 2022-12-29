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  4. Недоволен практикой. Воспитанник Динамо может сменить прописку в Украине
Украина. Премьер лига
29 декабря 2022, 19:56 |
1750
1

Недоволен практикой. Воспитанник Динамо может сменить прописку в Украине

Кирилл Дришлюк хочет покинуть «Александрию»

29 декабря 2022, 19:56 |
1750
1
Недоволен практикой. Воспитанник Динамо может сменить прописку в Украине
Instagram. Кирилл Дришлюк

Полузащитник украинского футбольного клуба «Александрия» Кирилл Дришлюк хочет покинуть команду.

Сообщается, что игрок недоволен практикой, которую он получает находясь в «Александрии». Агенты уже предложили 23-летнего игрока «Колосу» и «Черноморцу».

Отметим, что Дришлюк в текущем сезоне провел 12 матчей в футболке «Александрии», но голевыми действиями не отметился. Всего за «Александрию» он провел 35 матчей за неполных четыре сезона.

К слову, Дришлюк является воспитанником киевского футбольного клуба «Динамо».

Ранее сообщалось, что форвард «Колоса» Ренан продолжит карьеру в Боснии и Герцеговине.

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Источник Footboom
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