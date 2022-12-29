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Украина. Премьер лига
29 декабря 2022, 19:09 |
402
0

Бразильский легионер клуба УПЛ продолжит карьеру в Боснии и Герцеговине

«Сараево» подпишет форварда «Колоса» Ренана

29 декабря 2022, 19:09 |
402
0
Бразильский легионер клуба УПЛ продолжит карьеру в Боснии и Герцеговине
Twitter. Ренан Оливейра

Бразильский легионер украинского футбольного клуба «Колос» Ренан Оливейра продолжит карьеру в Боснии и Герцеговине.

Сообщается, что игрок перейдет в столичный клуб «Сараево». Детали контракта не разглашаются.

Отметим, что в марте 2022 года бразилец перебрался в «Жальгирис», где выступал на правах аренды.

За «Колос» Ренан сыграл 12 матчей, в которых отметился 1 голом.

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Источник Динамомания
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