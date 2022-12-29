Бразильский легионер клуба УПЛ продолжит карьеру в Боснии и Герцеговине

Бразильский легионер украинского футбольного клуба «Колос» Ренан Оливейра продолжит карьеру в Боснии и Герцеговине.

Сообщается, что игрок перейдет в столичный клуб «Сараево». Детали контракта не разглашаются.

Отметим, что в марте 2022 года бразилец перебрался в «Жальгирис», где выступал на правах аренды.

За «Колос» Ренан сыграл 12 матчей, в которых отметился 1 голом.