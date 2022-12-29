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  4. Роберто ФИРМИНО: «Буду усердно работать, чтобы вернуться в состав Бразилии»
Англия
29 декабря 2022, 18:50 |
130
0

Роберто ФИРМИНО: «Буду усердно работать, чтобы вернуться в состав Бразилии»

Форвард «Ливерпуля» намерен снова играть за национальную команду

29 декабря 2022, 18:50 |
130
0
Роберто ФИРМИНО: «Буду усердно работать, чтобы вернуться в состав Бразилии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино прокомментировал непопадание в заявку сборной Бразилии на прошедший чемпионат мира 2022.

«Конечно, меня расстроил тот факт, что меня не вызвали на чемпионат мира. Но, как я уже говорил, таковы божьи планы, и я им следую. То, что я не поехал на чемпионат мира, мотивирует меня все больше и больше. Буду усердно работать, чтобы вернуться в состав «селесао», - сказал Фирмино.

В сезоне 2022/2023 Роберто Фирмино провел 21 матч. В них бразильский форвард записал на свой счет 9 голов и 4 результативных паса на партнеров.

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Роберто Фирмино Ливерпуль сборная Бразилии по футболу
Источник talkSPORT
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