Роберто ФИРМИНО: «Буду усердно работать, чтобы вернуться в состав Бразилии»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино прокомментировал непопадание в заявку сборной Бразилии на прошедший чемпионат мира 2022.

«Конечно, меня расстроил тот факт, что меня не вызвали на чемпионат мира. Но, как я уже говорил, таковы божьи планы, и я им следую. То, что я не поехал на чемпионат мира, мотивирует меня все больше и больше. Буду усердно работать, чтобы вернуться в состав «селесао», - сказал Фирмино.

В сезоне 2022/2023 Роберто Фирмино провел 21 матч. В них бразильский форвард записал на свой счет 9 голов и 4 результативных паса на партнеров.