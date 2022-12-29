Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за аренду Фелиша

«Арсенал» интересуется португальским форвардом Жоау Фелишем, который хочет покинуть «Атлетико», где за три с лишним года ему не удалось оправдать ожиданий.

«Канониры» в настоящий момент изучают возможность аренды Жоау Фелиша. По данным источника, «Арсенал» готов потратить 8 миллионов фунтов (около 9 млн евро) на аренду Фелиша.

Лондонцы готовы платить 23-летнему португальцу 250 тысяч фунтов (примерно 280 тысяч евро) в неделю.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов подписать Фелиша, но на определенных условиях.