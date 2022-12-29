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Англия
29 декабря 2022, 18:23 | Обновлено 29 декабря 2022, 19:40
958
1

Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за аренду Фелиша

«Канониры» готовы потратить 8 миллионов фунтов

29 декабря 2022, 18:23 | Обновлено 29 декабря 2022, 19:40
958
1
Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за аренду Фелиша
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фелиш

«Арсенал» интересуется португальским форвардом Жоау Фелишем, который хочет покинуть «Атлетико», где за три с лишним года ему не удалось оправдать ожиданий.

«Канониры» в настоящий момент изучают возможность аренды Жоау Фелиша. По данным источника, «Арсенал» готов потратить 8 миллионов фунтов (около 9 млн евро) на аренду Фелиша.

Лондонцы готовы платить 23-летнему португальцу 250 тысяч фунтов (примерно 280 тысяч евро) в неделю.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов подписать Фелиша, но на определенных условиях.

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Источник Daily Mail
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Комментарии 1
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avk2307
ЗП конечно у Мудрика поменьше будет если перейдет.
Аренда Фелиша вполне реально смотрится  если Шахтер не будет торговаться.
Правда здесь конкуренты есть
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