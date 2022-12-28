 Манчестер Юнайтед готов подписать Фелиша, но на определенных условиях

Английскому «Манчестер Юнайтед» интересен португальский нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш. Однако клуб не может выкупить права на игрока, а готов лишь взять его в аренду, так как имеет на зимнее трансферное окно ограниченный бюджет.

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Ко всему, даже по условиям аренды Фелиша у «Ман Юнайтед» есть свои требования. «Атлетико» хочет получить за аренду форварда до конца сезона 9 млн евро, и чтобы клуб, который возьмет игрока, платил ему заработную плату. Суммарно это получается примерно 18 млн евро.

В «Манчестер Юнайтед» считают такую сумму завышенной. Особенно, учитывая тот факт, что в аренду не войдет опция выкупа прав на Фелиша. Манкунианцы ждут реакции «Атлетико».

Ранее сообщалось, что Жоау Фелиша может подписать «Челси».