Манчестер Юнайтед готов подписать Фелиша, но на определенных условиях
Манкунианцев не устраивают требования мадридского «Атлетико»
Английскому «Манчестер Юнайтед» интересен португальский нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш. Однако клуб не может выкупить права на игрока, а готов лишь взять его в аренду, так как имеет на зимнее трансферное окно ограниченный бюджет.
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Ко всему, даже по условиям аренды Фелиша у «Ман Юнайтед» есть свои требования. «Атлетико» хочет получить за аренду форварда до конца сезона 9 млн евро, и чтобы клуб, который возьмет игрока, платил ему заработную плату. Суммарно это получается примерно 18 млн евро.
В «Манчестер Юнайтед» считают такую сумму завышенной. Особенно, учитывая тот факт, что в аренду не войдет опция выкупа прав на Фелиша. Манкунианцы ждут реакции «Атлетико».
Ранее сообщалось, что Жоау Фелиша может подписать «Челси».
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