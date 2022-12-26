Челси проявляет интерес к Фелишу
«Пенсионеры» могут арендовать португальца с правом выкупа
Жоау Фелиш открыт к уходу из «Атлетико», где за три с половиной года он не смог оправдать ожиданий.
23-летнего португальца слухи активно связывают с «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом». Впрочем, Фелиш интересен ещё одному гранду Премьер-лиги Англии – «Челси».
«Челси» может арендовать Жоау Фелиша в зимнее трансферное окно с правом выкупа. Таким образом боссы лондонского клуба хотят поддержать главного тренера команды Грэма Поттера, стремящегося усилить линию атаки.
Напомним, ранее «Атлетико» повесил ценник на Жоау Фелиша.
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