Челси проявляет интерес к Фелишу

Жоау Фелиш открыт к уходу из «Атлетико», где за три с половиной года он не смог оправдать ожиданий.

23-летнего португальца слухи активно связывают с «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом». Впрочем, Фелиш интересен ещё одному гранду Премьер-лиги Англии – «Челси».

«Челси» может арендовать Жоау Фелиша в зимнее трансферное окно с правом выкупа. Таким образом боссы лондонского клуба хотят поддержать главного тренера команды Грэма Поттера, стремящегося усилить линию атаки.

Напомним, ранее «Атлетико» повесил ценник на Жоау Фелиша.