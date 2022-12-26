Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси проявляет интерес к Фелишу
Англия
26 декабря 2022, 21:12 | Обновлено 26 декабря 2022, 21:39
261
0

Челси проявляет интерес к Фелишу

«Пенсионеры» могут арендовать португальца с правом выкупа

26 декабря 2022, 21:12 | Обновлено 26 декабря 2022, 21:39
261
0
Челси проявляет интерес к Фелишу
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фелиш

Жоау Фелиш открыт к уходу из «Атлетико», где за три с половиной года он не смог оправдать ожиданий.

23-летнего португальца слухи активно связывают с «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом». Впрочем, Фелиш интересен ещё одному гранду Премьер-лиги Англии – «Челси».

«Челси» может арендовать Жоау Фелиша в зимнее трансферное окно с правом выкупа. Таким образом боссы лондонского клуба хотят поддержать главного тренера команды Грэма Поттера, стремящегося усилить линию атаки.

Напомним, ранее «Атлетико» повесил ценник на Жоау Фелиша.

По теме:
Большие деньги. Арсенал сделал официальное предложение по Мудрику
Бенфика отклонила 100-миллионное предложение по Фернандесу
Астон Вилла попытается продать Коутиньо
Жоау Фелиш Челси трансферы трансферы АПЛ Атлетико Мадрид
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Telegraph
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хуан Себастьян ВЕРОН: «Месси на шаг впереди Роналду»
Футбол | 26 декабря 2022, 14:41 2
Хуан Себастьян ВЕРОН: «Месси на шаг впереди Роналду»
Хуан Себастьян ВЕРОН: «Месси на шаг впереди Роналду»

Аргентинский экс-полузащитник сравнил соотечественника и португальского нападающего

ФИФА перекрасилась. На рф заявили, что сыграют в отборе ЧМ-2026, став Азией
Футбол | 26 декабря 2022, 16:58 12
ФИФА перекрасилась. На рф заявили, что сыграют в отборе ЧМ-2026, став Азией
ФИФА перекрасилась. На рф заявили, что сыграют в отборе ЧМ-2026, став Азией

На московских болотах ищут выход из-под санкций

КУЧЕР: «Мбаппе своей игрой и голами доказал, что способен усилить Днепр-1»
Футбол | 26.12.2022, 13:05
КУЧЕР: «Мбаппе своей игрой и голами доказал, что способен усилить Днепр-1»
КУЧЕР: «Мбаппе своей игрой и голами доказал, что способен усилить Днепр-1»
Миколенко – в старте Эвертона на игру с Вулверхэмптоном
Футбол | 26.12.2022, 16:20
Миколенко – в старте Эвертона на игру с Вулверхэмптоном
Миколенко – в старте Эвертона на игру с Вулверхэмптоном
Источник: Мудрик достиг предварительных договоренностей с Арсеналом
Футбол | 25.12.2022, 23:59
Источник: Мудрик достиг предварительных договоренностей с Арсеналом
Источник: Мудрик достиг предварительных договоренностей с Арсеналом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Хватит плакать. Мбаппе – сынок Месси». Дерзкий ответ аргентинцев Франции
«Хватит плакать. Мбаппе – сынок Месси». Дерзкий ответ аргентинцев Франции
25.12.2022, 04:27 4
Футбол
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
25.12.2022, 04:57 6
Футбол
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
24.12.2022, 23:59 22
Футбол
Александр ГВОЗДИК: «Я возвращаюсь»
Александр ГВОЗДИК: «Я возвращаюсь»
25.12.2022, 11:42 6
Бокс
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
26.12.2022, 01:00
Биатлон
Риддик Боу назвал трех лучших боксеров хевивейта 90-х
Риддик Боу назвал трех лучших боксеров хевивейта 90-х
26.12.2022, 11:15 4
Бокс
Оглашен топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов. Месси – первый
Оглашен топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов. Месси – первый
25.12.2022, 01:39
Футбол
ВИДЕО. Взрывы в россии. Новые проблемы на аэродроме в Энгельсе
ВИДЕО. Взрывы в россии. Новые проблемы на аэродроме в Энгельсе
26.12.2022, 08:07
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности