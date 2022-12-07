Огромная сумма. Атлетико повесил ценник на Жоау Фелиша
Форвард может покинуть команду в январе
«Атлетико» Мадрид планирует во время январского трансферного окна продать своего форварда Жоау Фелиша. Однако ценник на 23-летнего португальца установлен очень серьезный: 140 миллионов евро.
Сам Фелиш готов рассматривать только предложения топ-клубов. Среди претендентов – «ПСЖ», «Арсенал» и «Челси». Фаворитом считается именно парижский клуб: агент Фелиша, Жорже Мендеш, начал переговоры с чемпионами Франции еще в октябре.
Фелиш перешел в «Атлетико» Мадрид летом 2019 года из «Бенфики» за 127 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 4 гола и 3 ассиста в 18 матчах за «Матрасников» во всех турнирах.
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