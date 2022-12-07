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  4. Огромная сумма. Атлетико повесил ценник на Жоау Фелиша
Испания
07 декабря 2022, 21:59 | Обновлено 07 декабря 2022, 22:06
1317
5

Огромная сумма. Атлетико повесил ценник на Жоау Фелиша

Форвард может покинуть команду в январе

07 декабря 2022, 21:59 | Обновлено 07 декабря 2022, 22:06
1317
5
Огромная сумма. Атлетико повесил ценник на Жоау Фелиша
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фелиш

«Атлетико» Мадрид планирует во время январского трансферного окна продать своего форварда Жоау Фелиша. Однако ценник на 23-летнего португальца установлен очень серьезный: 140 миллионов евро.

Сам Фелиш готов рассматривать только предложения топ-клубов. Среди претендентов – «ПСЖ», «Арсенал» и «Челси». Фаворитом считается именно парижский клуб: агент Фелиша, Жорже Мендеш, начал переговоры с чемпионами Франции еще в октябре.

Фелиш перешел в «Атлетико» Мадрид летом 2019 года из «Бенфики» за 127 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 4 гола и 3 ассиста в 18 матчах за «Матрасников» во всех турнирах.

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Комментарии 5
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Ретро Футбол
То таке. Мурзік вже мільйонів 400 коштує
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0
Gargantua
смешно
жестко ошиблись и пытаются на этом еще и заработать
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0
Сергей Сергей
За что такие деньги? Он же посредственный
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-1
OKs100
Такая высокая цена, и чем он лучше Мудрыка?
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-3
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