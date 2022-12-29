Топ-10 игроков, которые завершили карьеру в 2022 году

В 2022-м году было много футбольных событий, достойных внимания, включая чемпионат мира. Но были и грустные моменты, связанные с уходом игроков, за которыми ми имели удовольствие наблюдать долгое время. В 2022-м году многие футболисты повесили бутсы на гвоздь. Мы же выделим самых знаковых исполнителей.

Далее – 10 игроков, которые завершили карьеру в уходящем году.

Блез Матюиди

Матюиди объявил о завершении карьеры всего несколько дней назад. Последним клубом 35-летнего хавбека стал «Интер Майами». До того он выступал за «Ювентус», «ПСЖ», «Сент-Эьен» и «Труа». Матюиди является 4-кратным чемпионом Франции и 3-кратным чемпионом Италии. Кроме того, вместе с «ПСЖ» футболист 5 раз выигрывал Суперкубок Франции, 4 раза Кубок французской лиги и 3 раза Кубок Франции. В составе «Ювентуса» на его счету кроме трех скудетто также Кубок и Суперкубок Италии. Кроме того, Матюиди – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.

Гонсало Игуаин

Игуаин провел долгую и насыщенную карьеру, которая завершилась 18 октября. Тогда 35-летний нападающий провел последний матч в составе «Интер Майами». До того он выступал за «Ювентус», «Милан», «Наполи», мадридский «Реал» и «Ривер Плейт». Гонсало выиграл 6 трофеев с «Реалом», 2 с «Наполи», 5 с «Ювентусом» и 1 с «Челси». На протяжении карьеры аргентинец становился чемпионом Италии и Испании, побеждал в Лиге Европы и доходил до финала Лиги чемпионов. Вместе с национальной командой он доходил до финала чемпионата мира-2014. В сезоне 2015/16 Игуаин стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 36 голов.

Франк Рибери



Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Рибери

Последними клубами 39-летнего вингера были «Фиорентина» и «Салернитана», но больше всего он известен по выступлениям за «Баварию». Рибери провел в мюнхенском клубе 12 лет. За это время он выиграл с «рекордмайстром» все, включая Лигу чемпионов и 9 титулов чемпиона Германии. До того француз выступал за «Галатасарай», «Марсель», «Мец», «Брест» и «Булонь». С «Галатасараем» Франк выиграл Кубок Турции, с «Марселем» – Кубок Интертото. В составе сборной Франции он стал финалистом чемпионата мира-2006. Рибери трижды признавали лучшим футболистом Франции и еще один раз лучшим футболистом Европы. В 2013-м году француз занял 3-е место в голосовании за «Золотой мяч».

Гари Кэхилл

Всю свою карьеру Кэхилл провел в Англии. Последним клубом 37-летнего центрбека стал «Борнмут». До того он выступал за «Кристал Пэлас», «Челси», «Болтон», «Астон Виллу», «Шеффилд Юнайтед» и «Бернли». Футболист выиграл 8 трофеев и все – с «Челси». Вместе с лондонцами Гари стал двукратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка Англии и двукратным победителем Лиги Европы. Кроме того, Кэхилл по одному разу выигрывал Кубок английской лиги и Лигу чемпионов. Бывшего защитника «Челси» трижды включали в список лучших игроков АПЛ.

Жерар Пике



Getty Images/Global Images Ukraine

В карьере Пике были «Сарагоса» и «Манчестер Юнайтед», вместе с которым он выигрывал чемпионат Англии, Суперкубок Англии и Лигу чемпионов. Но первым и последним клубом Жерара была «Барселона». Бывший защитник сыграл 616 матчей за каталонский клуб, став одним из его лидеров и одним из рекордсменов по количеству сыгранных поединков. Вместе с «сине-гранатовыми» 35-летний центрбек выиграл все на клубном уровне, суммарно – 30 трофеев. В составе сборной Испании Пике стал чемпионом Европы и мира. В сезоне 2009/10 его признали лучшим защитником Ла Лиги.



Джек Уилшер

В свое время Уилшер был одним из самых многообещающих английских футболистов. Однако из-за проблем со здоровьем он был вынужден завершить карьеру в 30 лет. Последним клубом Джека был датский «Орхус». До того он выступал за «Борнмут», «Вест Хэм», «Болтон» и «Арсенал». Вместе с «канонирами» хавбек дважды выиграл Кубок Англии и еще один раз Суперкубок. По итогам кампании 2010/11 Уилшер был признан лучшим игроком сезона в «Арсенале» и лучшим молодым футболистом Англии.

Рамирес

Рамирес наиболее известен по выступлениям за «Челси», но он побеждал не только в Англии. Последним клубом 35-летнего хавбека был «Палмейрас». До того он выступал за «Цзянсу Сунин», «Челси», «Бенфику» и «Крузейро». Бразилец выиграл 5 трофеев с лондонским клубом, 3 с «Палмейрас» и 2 с «Бенфикой». Вместе с национальной командой он выиграл Кубок конфедераций в 2009-м году и занял 3-е место на Олимпийских играх-2008. В сезоне 2010/11 он был признан лучшим игроком года в «Челси». На его счету 159 матчей в АПЛ.

Начо Монреаль

После сезона 2021/22 Монреаль решил не продолжать карьеру из-за проблем с коленом. Последним клубом 36-летнего фулбека стал «Реал Сосьедад». До того он выступал за «Арсенал», «Малагу» и «Осасуну». Вместе с «канонирами» бывший защитник по 3 раза выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, а также доходил до финала Лиги Европы. Вместе с басками Начо выиграл Кубок Короля. В составе национальной команды испанец дошел до финала Кубка конфедераций в 2013-м году.

Александар Коларов

Getty Images/Global Images Ukraine

Коларов много побеждал в Англии и в Италии, да еще и завершил карьеру на высоком уровне. Последним клубом 37-летнего фулбека стал «Интер». До того он выступал за «Рому», «Манчестер Сити», «Лацио», «Белград» и «Чукарички». Бывший защитник выиграл 6 трофеев с «горожанами», 3 с «нерадзурри» и 2 с «бьянкочелести». В 2011-м году он был признан лучшим футболистом Сербии. Коларов провел 94 матча за национальную команду. Болельщики критиковали футболиста после того, как он завершил карьеру в сборной, но продолжаk играть в топ-клубе.

Карлос Тевес

Казалось, что Тевес нескоро завершит карьеру. Карлос был полон энергии и даже в солидном возрасте выиграл чемпионат Аргентины, причем дважды. Однако после смерти отца 38-летний нападающий повесил бутсы на гвоздь. Последним клубом аргентинца стал «Бока Хуниорс». До того он выступал за «Шанхай Шеньхуа», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Ветс Хэм», «Манчестер Юнайтед» и «Коринтианс». Суммарно за всю карьеру Тевес выиграл 25 трофеев. Карлоса дважды признавали футболистом года в Аргентине и 3 раза лучшим футболистом Латинской Америки. Однако с национальной командой он так ничего и не выиграл, 4 раза проиграв финалы в разных турнирах. Сейчас Тевес возглавляет аргентинский «Росарио Сентраль».

Текст: meta.ua/sport