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Франция
23 декабря 2022, 18:23 | Обновлено 23 декабря 2022, 18:38
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0

Чемпион мира в составе сборной Франции объявил о завершении карьеры

Блез Матюиди повесил бутсы на гвоздь

23 декабря 2022, 18:23 | Обновлено 23 декабря 2022, 18:38
748
0
Чемпион мира в составе сборной Франции объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Блез Матюиди

Чемпион мира-2018 в составе сборной Франции Блез Матюиди объявил о завершении игровой карьеры. 35-летний полузащитник последнее время выступал в составе «Интер Майами».

«Футбол, я любил тебя. Ты так много мне дал. Когда я смотрю на пройденный путь, на глаза наворачиваются слёзы. Я исполнил детские и мужские мечты. Переворачиваю эту страницу с трудом, но с гордостью.

Спасибо людям, которые сопровождали меня в этом путешествии. Спасибо моим партнёрам, которые стали моими друзьями и братьями. Спасибо моим тренерам, а также моей семье», – написал Матюиди.

В составе «трехцветных» Блез Матюиди провел 84 матча, в которых забил 9 голов.

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Блез Матюиди сборная Франции по футболу
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Источник Sport.ua
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