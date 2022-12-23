Чемпион мира в составе сборной Франции объявил о завершении карьеры

Чемпион мира-2018 в составе сборной Франции Блез Матюиди объявил о завершении игровой карьеры. 35-летний полузащитник последнее время выступал в составе «Интер Майами».

«Футбол, я любил тебя. Ты так много мне дал. Когда я смотрю на пройденный путь, на глаза наворачиваются слёзы. Я исполнил детские и мужские мечты. Переворачиваю эту страницу с трудом, но с гордостью.

Спасибо людям, которые сопровождали меня в этом путешествии. Спасибо моим партнёрам, которые стали моими друзьями и братьями. Спасибо моим тренерам, а также моей семье», – написал Матюиди.

В составе «трехцветных» Блез Матюиди провел 84 матча, в которых забил 9 голов.