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  4. Юрген КЛОПП: «Мы ведем обсуждения насчёт трансферов»
Англия
29 декабря 2022, 17:45 |
159
0

Юрген КЛОПП: «Мы ведем обсуждения насчёт трансферов»

Наставник «Ливерпуля» – о планах на зимнее окно

29 декабря 2022, 17:45 |
159
0
Юрген КЛОПП: «Мы ведем обсуждения насчёт трансферов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о трансферных планах клуба.

«Мы ведём обсуждения насчет трансферов. Мы знаем, что хотим сделать на трансферном рынке. Посмотрим, получится ли.

Повлияет ли трансфер Гакпо на решение Фирмино о новом контракте? Вам нужно спросить об этом Бобби», - высказался Клопп.

Ближайший матч чемпионата Англии «Ливерпуль» проведет в пятницу, 30 декабря. Команда Юргена Клоппа будет принимать «Лестер».

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Юрген Клопп Ливерпуль
Источник ФК Ливерпуль
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