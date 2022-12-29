Юрген КЛОПП: «Мы ведем обсуждения насчёт трансферов»
Наставник «Ливерпуля» – о планах на зимнее окно
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о трансферных планах клуба.
«Мы ведём обсуждения насчет трансферов. Мы знаем, что хотим сделать на трансферном рынке. Посмотрим, получится ли.
Повлияет ли трансфер Гакпо на решение Фирмино о новом контракте? Вам нужно спросить об этом Бобби», - высказался Клопп.
Ближайший матч чемпионата Англии «Ливерпуль» проведет в пятницу, 30 декабря. Команда Юргена Клоппа будет принимать «Лестер».
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