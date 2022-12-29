Юрген КЛОПП: «Мы ведем обсуждения насчёт трансферов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о трансферных планах клуба.

«Мы ведём обсуждения насчет трансферов. Мы знаем, что хотим сделать на трансферном рынке. Посмотрим, получится ли.

Повлияет ли трансфер Гакпо на решение Фирмино о новом контракте? Вам нужно спросить об этом Бобби», - высказался Клопп.

Ближайший матч чемпионата Англии «Ливерпуль» проведет в пятницу, 30 декабря. Команда Юргена Клоппа будет принимать «Лестер».