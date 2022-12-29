Другие новости29 декабря 2022, 17:26 | Обновлено 29 декабря 2022, 17:30
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Роман ЯРЕМЧУК: «Хотел просто сказать, что ру*ня – п****ы»
Известный форвард высказался о российских оккупантах
29 декабря 2022, 17:26 | Обновлено 29 декабря 2022, 17:30
690
2
27-летний нападающий бельгийского «Брюгге» и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал обстрелы Украины российскими войсками.
«Здравствуйте. Хотел просто сказать, что ру*ня п****ы», - написал Яремчук в Instagram Stories.
Напомним, ранее главный тренер «Брюгге» рассказал о проблемах Яремчука со здоровьем.
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Комментарии 2
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То что они конченые, то уже всем очевидно, лучше б еще поддержал $ да там в Бельгии сборы устраивал, если конечно он уже это все и так не делает
А кормилец селезень и ватный патриот рак тоже уже где-то подобное озвучивали? Может я что-то пропустил?
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