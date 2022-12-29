Роман ЯРЕМЧУК: «Хотел просто сказать, что ру*ня – п****ы»

27-летний нападающий бельгийского «Брюгге» и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал обстрелы Украины российскими войсками.

«Здравствуйте. Хотел просто сказать, что ру*ня п****ы», - написал Яремчук в Instagram Stories.

Напомним, ранее главный тренер «Брюгге» рассказал о проблемах Яремчука со здоровьем.