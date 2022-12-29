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29 декабря 2022, 17:26 | Обновлено 29 декабря 2022, 17:30
690
2

Роман ЯРЕМЧУК: «Хотел просто сказать, что ру*ня – п****ы»

Известный форвард высказался о российских оккупантах

29 декабря 2022, 17:26 | Обновлено 29 декабря 2022, 17:30
690
2
Роман ЯРЕМЧУК: «Хотел просто сказать, что ру*ня – п****ы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

27-летний нападающий бельгийского «Брюгге» и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал обстрелы Украины российскими войсками.

«Здравствуйте. Хотел просто сказать, что ру*ня п****ы», - написал Яремчук в Instagram Stories.

Напомним, ранее главный тренер «Брюгге» рассказал о проблемах Яремчука со здоровьем.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Alex86 1
То что они конченые, то уже всем очевидно, лучше б еще поддержал $ да там в Бельгии сборы устраивал, если конечно он уже это все и так не делает 
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+2
Remark
А кормилец селезень и ватный патриот рак тоже уже где-то подобное озвучивали? Может я что-то пропустил?
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0
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