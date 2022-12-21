Главный тренер Брюгге рассказал о проблемах Яремчука со здоровьем

Главный тренер бельгийского футбольного клуба «Брюгге» Карл Хуфкенс рассказал о проблемах со здоровьем, которые сейчас испытывает украинский нападающий его команды Роман Яремчук:

«У Яремчука есть проблемы с икроножной мышцей. Думаю, он восстановится к матчу с «Генком».

Отметим, что матч между «Брюгге» и «Генком» состоится 8 января. Из слов наставника «Брюгге» следует, что Яремчук пропустит два ближайших матчах своей команды – против «Сент-Трюйдена» в Кубке Бельгии (21 декабря) и против «Левена» в чемпионате Бельгии (26 декабря).

К слову, неделей ранее Яремчук принял участие в товарищеском матче «Брюгге» с «Зюльте-Варегемом» и отличился в этой встрече голевой передачей.