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  4. Главный тренер Брюгге рассказал о проблемах Яремчука со здоровьем
Бельгия
21 декабря 2022, 12:10 |
279
0

Главный тренер Брюгге рассказал о проблемах Яремчука со здоровьем

Карл Хуфкенс – про травму украинца

21 декабря 2022, 12:10 |
279
0
Главный тренер Брюгге рассказал о проблемах Яремчука со здоровьем
Instagram. Роман Яремчук

Главный тренер бельгийского футбольного клуба «Брюгге» Карл Хуфкенс рассказал о проблемах со здоровьем, которые сейчас испытывает украинский нападающий его команды Роман Яремчук:

«У Яремчука есть проблемы с икроножной мышцей. Думаю, он восстановится к матчу с «Генком».

Отметим, что матч между «Брюгге» и «Генком» состоится 8 января. Из слов наставника «Брюгге» следует, что Яремчук пропустит два ближайших матчах своей команды – против «Сент-Трюйдена» в Кубке Бельгии (21 декабря) и против «Левена» в чемпионате Бельгии (26 декабря).

К слову, неделей ранее Яремчук принял участие в товарищеском матче «Брюгге» с «Зюльте-Варегемом» и отличился в этой встрече голевой передачей.

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Карл Хуфкенс Роман Яремчук травма Брюгге
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Источник ФК Брюгге
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