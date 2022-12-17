Брюгге в спарринге обыграл Зюльте-Варегем, Яремчук отметился ассистом
Эдуард Соболь вышел на поле сразу после перерыва
В рамках подготовки ко второй части клубного сезона-2022/2023 бельгийский «Брюгге» футболистов сборной Украины Романа Яремчука и Эдуарда Соболя провел спарринг с земляками из «Зюлте-Варегема».
Яремчук отыграл первый тайм и отметился результативным пасом уже на 7-й минуте, а Соболь вышел на поле сразу после перерыва и помог команде одержать победу со счетом 3:0.
Товарищеский матч
«Брюгге» – «Зюльте-Варегем» – 3:0
Голы: Мейер (7), Ларин (62), Хутгла (77)
#CluZwa 1️⃣ - 0️⃣— Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 16, 2022
⏱️ 07’ | Meijer opent de score na een knappe steekbal van Yaremchuk. pic.twitter.com/Fqp3XJRSsj
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