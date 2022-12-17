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  4. Брюгге в спарринге обыграл Зюльте-Варегем, Яремчук отметился ассистом
Бельгия
17 декабря 2022, 13:17 |
72
0

Брюгге в спарринге обыграл Зюльте-Варегем, Яремчук отметился ассистом

Эдуард Соболь вышел на поле сразу после перерыва

17 декабря 2022, 13:17 |
72
0
Брюгге в спарринге обыграл Зюльте-Варегем, Яремчук отметился ассистом
ФК Брюгге

В рамках подготовки ко второй части клубного сезона-2022/2023 бельгийский «Брюгге» футболистов сборной Украины Романа Яремчука и Эдуарда Соболя провел спарринг с земляками из «Зюлте-Варегема».

Яремчук отыграл первый тайм и отметился результативным пасом уже на 7-й минуте, а Соболь вышел на поле сразу после перерыва и помог команде одержать победу со счетом 3:0.

Товарищеский матч

«Брюгге» – «Зюльте-Варегем» – 3:0
Голы: Мейер (7), Ларин (62), Хутгла (77)

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Источник Sport.ua
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