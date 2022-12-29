Динамовский синдром. Почему Яремчук не играет за Брюгге

Форвард сборной Украины и Брюгге Роман Яремчук не может занести в актив первую часть сезона. 27-летний украинец переходил из «Бенфики» в статусе звезды, но в 17 матчах нынешнего сезона забил только дважды. Причем забивал Роман только в чемпионате Бельгии, а в Лиге чемпионов молчал. Не лучшие показатели для форварда, за которого заплатили рекордные для Брюгге 16 миллионов евро плюс 3 миллиона в виде потенциальных бонусов.

Ошибочный переход в Брюгге

Яремчук возвращался в «Брюгге» в статусе одного из сильнейших нападающих Бельгии последних лет. Украинец до этого 4 года выступал за «Гент» и смог себя проявить. «Брюгге» выложил кругленькую сумму за уже сформированного, квалифицированного форварда, который должен был сразу дать результат. Никаких проблем с адаптацией к стране или команде, по идее, не могло быть.



Проблема в том, что бельгийский футбол – это трамплин в ведущие чемпионаты. Ты себя показываешь, тебя развивают, а потом продают. Так построена система клубов. Летом «Брюгге» продал футболистов на 54 млн, а из новичков большей частью пришли молодые игроки – 19-летний опорник из «Мидтьюлланна» Оньедика, 19-летний левый защитник Майер из «Витесса» (вытеснил из состава нашего Соболя), 18-летний центрбек из «Индепендьенте» Ордоньез и форвард молодежной команды «Барселоны» 23-летний Ферран Хутгла.

Яремчук – уже опытный футболист, который все это уже прошел в составе «Гента». Переход в «Бенфику» летом 2021 года стал логическим продолжением его карьеры.

Возвращаться обратно в Бельгию, даже в лучшую команду страны последних лет, не совсем правильное и логичное решение. Возможно, переход в «Бенфику» с ее школой и возможностями был неверным решением. Следовало ехать в ведущие чемпионаты. Или искать себя в самых сильных лигах уже после года в Лиссабоне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук и Карл Хуфкенс

Тем более, что летом команду возглавил Карл Хуфкенс, до этого работавший в системе молодежных команд «Брюгге». Понятно, что наставник специализируется на работе с молодыми игроками. У него прекрасно раскрылся Хутгла, ставший основным форвардом команды. Испанец за первую часть сезона забил 10 голов, два из которых в ЛЧ.



Есть такое предположение, что Яремчук был в шорт-листе бывшего наставника команды Филиппа Клемана. Украинца сватали в «Брюгге» до перехода в «Бенфику». Когда появилась такая возможность, его подписали, потому что это был хорошо знакомый игрок, изученный. Но наставником команды был другой тренер. У Хуфкенса и Яремчука отношения откровенно не сложились. Пресса неоднократно писала о противоречиях между игроком и тренером.

Поэтому ничего удивительного нет в том, что в конце года Хуфкенс был отправлен в отставку. Атмосфера в команде не может быть хорошей, если играет молодежь, а опытные и квалифицированные игроки сидят на скамейке запасных. Даже если перед этим команда смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Команда явно забуксовала в чемпионате и отпустила в турнирной таблице «Генк».

Динамовский синдром

В конце года Яремчуку исполнилось 27 лет. В таком возрасте футболист подходит к своему пику, когда физические кондиции набирают свой максимум, появляется опыт. Но ни о каких успехах речь для Романа не идет. В клубе проигрывает конкуренцию, а осенью ничего не показал в сборной.



Внешне все выглядит так, что Роман потерял мотивацию и голод к футболу. Все это очень похоже на ситуацию с «Динамо». Когда на бумаге по имени у киевлян должно быть все хорошо, но на практике картина противоположная. У «Бенфики» была зарплата 1 639 000 евро в год. Зарплата в Брюгге неизвестна, но бельгийские СМИ писали, что она не меньше, чем была в Португалии. Иначе смысла в возвращении в Бельгию не было. В «Генте» Роман получал втрое меньше. Контракт до лета 2026 года. В ЛЧ в прошлом сезоне поиграл. Забивал «Аяксу», родному «Динамо» и дошел до четвертьфинала турнира. Со сборной стал четвертьфиналистом Евро-2020. Жизнь удалась. Многие цели достигнуты. Где брать мотивацию двигаться дальше и искать новые цели?

Getty Images/Global Images Ukraine

Ментально Роману тяжело находить новую мотивацию, выходить из зоны комфорта. Он зарабатывает хорошие деньги, реализовался как футболист. Если бы было иначе, Роман прошлым летом не вернулся бы в Бельгию, а попробовал свои силы в ведущих чемпионатах Европы. Даже если речь шла о середняках топ-чемпионатов. Статус основного нападающего сборной Украины и выступления за «Бенфику» позволяли это сделать при желании.



Пока все тверже становится чувство, что свой пик Яремчук прошел. Дальше будет падение. Кто бы ни стал тренером «Брюгге». Завоевать место в стартовом составе будет непросто. Ферран Хутгла сейчас выглядит сильным конкурентом. Испанец уже оценивается Transfermarkt в 14 млн евро, что на 2 млн больше, чем украинец. За первую половину сезона бывший форвард «Барселоны» совершил огромный прорыв. Хутгла младше Яремчука. Есть все предпосылки, что клуб на него будет делать ставку, чтобы удачно продать. Потому Роману очень серьезно нужно будет работать, чтобы вернуть свои позиции в бельгийском футболе. Иначе его летом ждет трансфер в клуб низшего ранга.