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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нам не нужны подписания в январе»
Испания
29 декабря 2022, 14:56 |
110
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нам не нужны подписания в январе»

Тренер «Реала» – о планах на трансферное окно

29 декабря 2022, 14:56 |
110
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нам не нужны подписания в январе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно:

«Нам не нужны подписания в январе, наш рынок закрыт. По поводу продаж – посмотрит насчет некоторых игроков.

Мы подписали Эндрика, топ-таланта. Я видел его в прошлом году, и мы немного поговорили. Он присоединится к нам в 2024 году. В клубе мы всем довольны».

Ранее сообщалось об интересе «Реала» к Тео Эрнандесу.

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Источник Фабрицио Романо
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