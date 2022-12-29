Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нам не нужны подписания в январе»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно:

«Нам не нужны подписания в январе, наш рынок закрыт. По поводу продаж – посмотрит насчет некоторых игроков.

Мы подписали Эндрика, топ-таланта. Я видел его в прошлом году, и мы немного поговорили. Он присоединится к нам в 2024 году. В клубе мы всем довольны».

Ранее сообщалось об интересе «Реала» к Тео Эрнандесу.