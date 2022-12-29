Испания29 декабря 2022, 14:56 |
110
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нам не нужны подписания в январе»
Тренер «Реала» – о планах на трансферное окно
29 декабря 2022, 14:56 |
110
0
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно:
«Нам не нужны подписания в январе, наш рынок закрыт. По поводу продаж – посмотрит насчет некоторых игроков.
Мы подписали Эндрика, топ-таланта. Я видел его в прошлом году, и мы немного поговорили. Он присоединится к нам в 2024 году. В клубе мы всем довольны».
Ранее сообщалось об интересе «Реала» к Тео Эрнандесу.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 декабря 2022, 17:37 14
Если Андрей покинет мадридский клуб – «Реалу» нужно будет выйти на трансферный рынок
Футбол | 29 декабря 2022, 13:30 7
Сергей Палкин подтвердил переговоры с «Арсеналом»
Футбол | 29.12.2022, 00:05
Футбол | 29.12.2022, 14:05
Футбол | 28.12.2022, 19:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.12.2022, 03:18 10
28.12.2022, 03:40 6
28.12.2022, 04:57 2
27.12.2022, 21:05 2
28.12.2022, 09:40 1
28.12.2022, 21:11
27.12.2022, 19:28 23
28.12.2022, 13:38 5