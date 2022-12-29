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Италия
29 декабря 2022, 11:18 |
376
0

Реал и Челси поборются за звездного защитника Милана

Тео Эрнандес может сменить клуб следующим летом

29 декабря 2022, 11:18 |
376
0
Реал и Челси поборются за звездного защитника Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

«Реал» и «Челси» интересуются левым защитником «Милана» Тео Эрнандесом. По информации итальянских СМИ, трансфер 25-летнего француза возможен летом 2023 года.

Потенциальная сумма трансфера оценивается в 80 миллионов евро. Заменить Эрнандеса в «Милане» может 24-летний хорват Борна Соса из «Штутгарта». Его приобретение может обойтись «Милану» в 25 миллионов евро.

Тео Эрнандес перешел в «Милан» из того же «Реала» летом 2019 года за 22,8 миллиона евро.

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