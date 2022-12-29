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Франция
29 декабря 2022, 14:43 |
509
1

Аль-Наср нацелился на еще одну суперзвезду футбола

Клуб надеется подписать Серхио Рамоса

29 декабря 2022, 14:43 |
509
1
Аль-Наср нацелился на еще одну суперзвезду футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

«Аль-Наср» из Саудовской Аравии проявляет интерес к защитнику «ПСЖ» Серхио Рамосу. Об этом сообщают испанские СМИ.

Контракт Серхио Рамоса с «ПСЖ» действует до лета 2023 года, чем и хочет воспользоваться «Аль-Наср». Однако не исключено, что 36-летний испанец продлит контракт с парижским клубом.

В последнее время «Аль-Наср» активно работает над подписанием Криштиану Роналду. Ранее сообщалось о том, что португалец прервал переговоры с «Аль-Насром».

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Аль-Наср Эр-Рияд Серхио Рамос ПСЖ
Источник Marca
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