Аль-Наср нацелился на еще одну суперзвезду футбола

«Аль-Наср» из Саудовской Аравии проявляет интерес к защитнику «ПСЖ» Серхио Рамосу. Об этом сообщают испанские СМИ.

Контракт Серхио Рамоса с «ПСЖ» действует до лета 2023 года, чем и хочет воспользоваться «Аль-Наср». Однако не исключено, что 36-летний испанец продлит контракт с парижским клубом.

В последнее время «Аль-Наср» активно работает над подписанием Криштиану Роналду. Ранее сообщалось о том, что португалец прервал переговоры с «Аль-Насром».