Франция29 декабря 2022, 14:43 |
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Аль-Наср нацелился на еще одну суперзвезду футбола
Клуб надеется подписать Серхио Рамоса
29 декабря 2022, 14:43 |
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«Аль-Наср» из Саудовской Аравии проявляет интерес к защитнику «ПСЖ» Серхио Рамосу. Об этом сообщают испанские СМИ.
Контракт Серхио Рамоса с «ПСЖ» действует до лета 2023 года, чем и хочет воспользоваться «Аль-Наср». Однако не исключено, что 36-летний испанец продлит контракт с парижским клубом.
В последнее время «Аль-Наср» активно работает над подписанием Криштиану Роналду. Ранее сообщалось о том, что португалец прервал переговоры с «Аль-Насром».
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