Марко ВЕРРАТТИ: «Новый контракт? Мы договорились очень быстро»

Итальянский полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал продление контракта с клубом:

«Это было то, чего я хотел больше всего, и чего хотел клуб. Мы договорились очень быстро, а это всегда знак того, что обе стороны хотели продолжать вместе. Я очень благодарен клубу, который позволил мне заниматься любимым делом на высочайшем уровне, с великими игроками, играя в невероятных матчах.

У этого клуба очень высокие цели, и я их разделяю, поэтому это решение было очень простым. Я очень рад, что могу продолжать играть в этой майке».