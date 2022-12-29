Марко ВЕРРАТТИ: «Новый контракт? Мы договорились очень быстро»
Хавбек «ПСЖ» – о продлении контракта с клубом
Итальянский полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал продление контракта с клубом:
«Это было то, чего я хотел больше всего, и чего хотел клуб. Мы договорились очень быстро, а это всегда знак того, что обе стороны хотели продолжать вместе. Я очень благодарен клубу, который позволил мне заниматься любимым делом на высочайшем уровне, с великими игроками, играя в невероятных матчах.
У этого клуба очень высокие цели, и я их разделяю, поэтому это решение было очень простым. Я очень рад, что могу продолжать играть в этой майке».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александар Драгович может продолжить карьеру в Испании
Азия не гарантирует участие в отборе ЧМ-2026