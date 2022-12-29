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  4. Марко ВЕРРАТТИ: «Новый контракт? Мы договорились очень быстро»
Франция
29 декабря 2022, 14:25 |
138
0

Марко ВЕРРАТТИ: «Новый контракт? Мы договорились очень быстро»

Хавбек «ПСЖ» – о продлении контракта с клубом

29 декабря 2022, 14:25 |
138
0
Марко ВЕРРАТТИ: «Новый контракт? Мы договорились очень быстро»
ФК ПСЖ

Итальянский полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал продление контракта с клубом:

«Это было то, чего я хотел больше всего, и чего хотел клуб. Мы договорились очень быстро, а это всегда знак того, что обе стороны хотели продолжать вместе. Я очень благодарен клубу, который позволил мне заниматься любимым делом на высочайшем уровне, с великими игроками, играя в невероятных матчах.

У этого клуба очень высокие цели, и я их разделяю, поэтому это решение было очень простым. Я очень рад, что могу продолжать играть в этой майке».

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Марко Верратти ПСЖ
Источник ФК ПСЖ
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