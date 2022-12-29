Сергей ПАЛКИН: «В 2022 году мы создавали команду с нуля»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подвел итоги 2022 года для донецкого клуба:

«Действительно, 2022 год поменял планы всех украинцев, в том числе и нашего клуба – персонала, футболистов. Как результат начавшейся войны мы потеряли половину команды – 15 игроков покинули основной состав, ушел тренерский штаб. Фактически мы начали строить команду с нуля. Да, в нашей новой истории, за последние 20 лет, уже было такое, что мы перестраивали команду: приходили новые футболисты, приходил новый тренерский штаб.

Но в таком экстренном варианте это случилось впервые. И, надеюсь, в последний раз. Все приходилось начинать сначала, никто не мог гарантировать результат, потому что все происходило очень быстро и сложно было что-то планировать. Когда горизонт планирования у тебя несколько дней, а не так, как у клубов в Европе – год, два, четыре, пять, – то здесь сложно оперировать. По крайней мере мы сделали максимум и сегодня можем анализировать, подводить итоги проделанной работы».