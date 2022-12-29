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  4. Сергей ПАЛКИН: «В 2022 году мы создавали команду с нуля»
Украина. Премьер лига
29 декабря 2022, 12:56 |
111
2

Сергей ПАЛКИН: «В 2022 году мы создавали команду с нуля»

Гендиректор «Шахтера» подвел итоги года

29 декабря 2022, 12:56 |
111
2
Сергей ПАЛКИН: «В 2022 году мы создавали команду с нуля»
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подвел итоги 2022 года для донецкого клуба:

«Действительно, 2022 год поменял планы всех украинцев, в том числе и нашего клуба – персонала, футболистов. Как результат начавшейся войны мы потеряли половину команды – 15 игроков покинули основной состав, ушел тренерский штаб. Фактически мы начали строить команду с нуля. Да, в нашей новой истории, за последние 20 лет, уже было такое, что мы перестраивали команду: приходили новые футболисты, приходил новый тренерский штаб.

Но в таком экстренном варианте это случилось впервые. И, надеюсь, в последний раз. Все приходилось начинать сначала, никто не мог гарантировать результат, потому что все происходило очень быстро и сложно было что-то планировать. Когда горизонт планирования у тебя несколько дней, а не так, как у клубов в Европе – год, два, четыре, пять, – то здесь сложно оперировать. По крайней мере мы сделали максимум и сегодня можем анализировать, подводить итоги проделанной работы».

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Сергей Палкин Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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GloryUkraine
А що він хотів? В Шахтарі 85%( не придирайтеся)  було легіонерів, то закономірно, що команди не стало. 
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+3
olex.mykhailov
Вдало і правильно взяли тренера, тому й мають хороший результат після першої половини чемпа!
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-1
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