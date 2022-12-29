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  4. Луческу рассказал, отказывался ли кто-то играть за Динамо из-за войны
Украина. Премьер лига
29 декабря 2022, 13:08 |
578
1

Луческу рассказал, отказывался ли кто-то играть за Динамо из-за войны

В сложных обстоятельствах никто не бросил команду

29 декабря 2022, 13:08 |
578
1
Луческу рассказал, отказывался ли кто-то играть за Динамо из-за войны
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, как футболисты его команды находят мотивацию выходить на поле и побеждать, когда в Украине идет полномасштабная фаза войны с российскими оккупантами.

«У игроков есть шанс проделать невероятную работу, они эмоционально вовлечены, они полностью участвуют в процессе, и их активность на поле и за его пределами компенсирует те ситуации, через которые они проходят».

«У некоторых родители находятся в оккупированных зонах, это конечно очень тяжело, но другого выхода, кроме как продолжать, нет. У нас не было футболистов, которые бы говорили, что не могут играть», – заявил Луческу.

Ранее Луческу назвал обстоятельство, которое побудит его досрочно прекратить контракт с «Динамо» и уйти на пенсию.

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Мирча Луческу Динамо Киев российско-украинская война
Источник Digisport.ro
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Комментарии 1
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Alex196
Почему никто не покинул команду .СУркисы братья бежали во время войны и вывозили внуков от призыва и на венгерской таможне задержали их с мешками баксов вывозимых их Украины потому что перекрыли перевода . А потом выплыли в Монако где пересиживались пока бомбили Киев в марте .Но русские не сумели захватить киев и сурки вернулись и голосуют в Раде опзж и слуги одним рядом и костыли возят военным инвалидам в госпитали 
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