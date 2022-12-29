Луческу рассказал, отказывался ли кто-то играть за Динамо из-за войны

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, как футболисты его команды находят мотивацию выходить на поле и побеждать, когда в Украине идет полномасштабная фаза войны с российскими оккупантами.

«У игроков есть шанс проделать невероятную работу, они эмоционально вовлечены, они полностью участвуют в процессе, и их активность на поле и за его пределами компенсирует те ситуации, через которые они проходят».

«У некоторых родители находятся в оккупированных зонах, это конечно очень тяжело, но другого выхода, кроме как продолжать, нет. У нас не было футболистов, которые бы говорили, что не могут играть», – заявил Луческу.

Ранее Луческу назвал обстоятельство, которое побудит его досрочно прекратить контракт с «Динамо» и уйти на пенсию.