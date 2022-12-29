Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луческу назвал обстоятельство, которое побудит его уйти на пенсию
Украина. Премьер лига
29 декабря 2022, 12:41 |
1147
0

Луческу назвал обстоятельство, которое побудит его уйти на пенсию

Мирча размышляет о том, чтобы прекратить тренерскую карьеру

29 декабря 2022, 12:41 |
1147
0
Луческу назвал обстоятельство, которое побудит его уйти на пенсию
Digi Sport. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу дал понять, что раздумывал над обстоятельствами, которые могут побудить его досрочно завершить сотрудничество с киевлянами и уйти на пенсию.

«Мы [тренерский штаб] пришли в условиях пандемии, добились результатов, о которых они и не думали. Годом ранее «Шахтер» выиграл чемпионат с преимуществом в 23 очка. С этой же командой мы выиграли следующий чемпионат, опередив «Шахтер» на 11 очков. Так что уйти из команды тогда было невозможно. Если будет момент физической слабости, я уйду на пенсию. Но пока мы движемся вперед, об уходе не может быть и речи», - сказал Луческу.

Интересно, что неделю назад Луческу в общении с журналистами заявлял, что испытывает сильные боли в спине и бедрах, которые обостряются по причине многочисленных передвижений с командой на автобусах по Украине, так как летать самолетами из-за войны возможностей нет.

По теме:
Луческу рассказал, отказывался ли кто-то играть за Динамо из-за войны
Мирча ЛУЧЕСКУ: «За последние годы Динамо заработало 100 млн евро»
Караваев рассказал, за какой клуб мечтал играть с детства
Мирча Луческу Динамо Киев отставка здоровье
Источник Digisport.ro
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ковалец стал главным тренером Ингульца
Футбол | 29 декабря 2022, 11:08 0
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ковалец стал главным тренером Ингульца
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ковалец стал главным тренером Ингульца

Опытный специалист возглавил команду из Петрово

Понижение. Экс-форвард Динамо кардинально сменит прописку в Испании
Футбол | 28 декабря 2022, 19:05 0
Понижение. Экс-форвард Динамо кардинально сменит прописку в Испании
Понижение. Экс-форвард Динамо кардинально сменит прописку в Испании

Лукас Перес вернется в «Депортиво»

Такого не было с 1979-го. Три игрока команды Лэня набрали по 30+ очков
Баскетбол | 29.12.2022, 09:35
Такого не было с 1979-го. Три игрока команды Лэня набрали по 30+ очков
Такого не было с 1979-го. Три игрока команды Лэня набрали по 30+ очков
Рождественская гонка 2022. Расписание стартов
Биатлон | 28.12.2022, 11:55
Рождественская гонка 2022. Расписание стартов
Рождественская гонка 2022. Расписание стартов
Артем ДОВБИК: «Хорошо, что хоть Месси поспособствовал решению по Лаосу»
Футбол | 28.12.2022, 12:57
Артем ДОВБИК: «Хорошо, что хоть Месси поспособствовал решению по Лаосу»
Артем ДОВБИК: «Хорошо, что хоть Месси поспособствовал решению по Лаосу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С одним Роналду разобрались. Португалец будет выступать за Реал
С одним Роналду разобрались. Португалец будет выступать за Реал
27.12.2022, 20:35
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
29.12.2022, 01:00
Биатлон
Угрожают убить путина. лавров пожаловался на США
Угрожают убить путина. лавров пожаловался на США
27.12.2022, 11:59 8
Война
Последний гвоздь в крышку гроба Европейской Суперлиги. Почему проект умрет?
Последний гвоздь в крышку гроба Европейской Суперлиги. Почему проект умрет?
28.12.2022, 00:30 21
Футбол
Иван РЕДКАЧ: «Фьюри отправит Усика в Верховную Раду»
Иван РЕДКАЧ: «Фьюри отправит Усика в Верховную Раду»
27.12.2022, 10:35 10
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
28.12.2022, 21:11
Хоккей
100 – это вовсе не 80 и даже не 99. Почему Шахтер не снизит цену на Мудрика
100 – это вовсе не 80 и даже не 99. Почему Шахтер не снизит цену на Мудрика
28.12.2022, 13:30 51
Футбол
Между Суркисом и Гвардиолой. Что делать Цыганкову
Между Суркисом и Гвардиолой. Что делать Цыганкову
27.12.2022, 14:52 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности