Луческу назвал обстоятельство, которое побудит его уйти на пенсию

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу дал понять, что раздумывал над обстоятельствами, которые могут побудить его досрочно завершить сотрудничество с киевлянами и уйти на пенсию.

«Мы [тренерский штаб] пришли в условиях пандемии, добились результатов, о которых они и не думали. Годом ранее «Шахтер» выиграл чемпионат с преимуществом в 23 очка. С этой же командой мы выиграли следующий чемпионат, опередив «Шахтер» на 11 очков. Так что уйти из команды тогда было невозможно. Если будет момент физической слабости, я уйду на пенсию. Но пока мы движемся вперед, об уходе не может быть и речи», - сказал Луческу.

Интересно, что неделю назад Луческу в общении с журналистами заявлял, что испытывает сильные боли в спине и бедрах, которые обостряются по причине многочисленных передвижений с командой на автобусах по Украине, так как летать самолетами из-за войны возможностей нет.