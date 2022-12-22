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  4. Луческу – об уходе из Динамо: «У меня сильные боли в спине и бедрах»
Украина. Премьер лига
22 декабря 2022, 22:38 |
1886
0

Луческу – об уходе из Динамо: «У меня сильные боли в спине и бедрах»

Румынский специалист заявил, что не может «предать этих парней»

22 декабря 2022, 22:38 |
1886
0
Луческу – об уходе из Динамо: «У меня сильные боли в спине и бедрах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал очередную волну слухов о его возможном зимнем уходе из клуба.

«У меня сильные боли в спине и бедрах из-за того, что мне приходится много часов проводить в автобусе, когда мы переезжаем из Польши на стадионы Киева, Львова, Кривого Рога, Миная, Ужгорода и Ковалевки, где можно проводить матчи нашего чемпионата. Кто заставляет меня это делать? Я не могу предать этих парней. «Фенербахче» хотел меня, но я отказался. Мое место там. Даже если происходящее надумано. После почти года войны кажется, что все теперь нормально, привычно и о жизни на украинских стадионах уже даже не говорят».

«Как живется в Украине? Со страхом. Ты смотришь в небо и не знаешь, что может произойти в любой момент. Мы слышим шум самолетов, пока находимся на поле, и, очевидно, играем за закрытыми дверями, но до тех пор, пока не сработает сирена, мы играем, стараясь внимательно следить за полем. Нам пришлось ждать до часа в раздевалке, прежде чем мы смогли возобновить матч. Не знаю, кто бы сделал что-то подобное на моем месте, но мне нравится делать то, что я делаю».

«Почему Де Дзерби решил покинуть «Шахтер»? Он молод и принял такое решение. За последние два года украинские команды покинули и другие тренеры-иностранцы. Со мной это уже случалось, когда в 2014 году я тренировал «Шахтер» и из-за войны на Донбассе мы были вынуждены уехать из Донецка, чтобы осесть в Киеве, где мы тренировались, модернизировав базу, сделав из нее современный спорткомплекс, потом мы играли во Львове. Я годами жил в самолетах, теперь живу в автобусах, это нормально, что я полон недугов. Даже тогда я не мечтал покинуть эту землю, этот чемпионат. И то, что мы выиграли его с мальчишками, отплатило мне за жертвы и горечь», - сказал Луческу.

Ранее румынский журналист Хория Иванович заявил, что в ближайшие месяцы Мирча Луческу покинет пост главного тренера «Динамо».

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Источник Il Napolista
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