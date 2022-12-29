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Украина. Премьер лига
29 декабря 2022, 12:08 | Обновлено 29 декабря 2022, 12:11
219
0

Два года домашней химии. Тренера Львова осудили в беларуси

Василий Хомутовский был арестован в конце сентября

29 декабря 2022, 12:08 | Обновлено 29 декабря 2022, 12:11
219
0
Два года домашней химии. Тренера Львова осудили в беларуси
lvivfc.com

Белорусский специалист Василий Хомутовский, который с начала нынешнего года работал в тренерском штабе «Львова» и отвечал за подготовку вратарей, накануне был осужден на родине.

Суд приговорил Хомутовского к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»).

Хомутовского обвиняли по статье уголовного кодекса, предусматривающей «активное участие в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок».

Известно, что в 2020 году специалист поддержал протесты против самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко. Вскоре Хомутовский был вынужден покинуть страну, а вернулся туда осенью нынешнего года на лечение, после чего и был задержан.

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Источник Трибуна Беларусь
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