Два года домашней химии. Тренера Львова осудили в беларуси
Василий Хомутовский был арестован в конце сентября
Белорусский специалист Василий Хомутовский, который с начала нынешнего года работал в тренерском штабе «Львова» и отвечал за подготовку вратарей, накануне был осужден на родине.
Суд приговорил Хомутовского к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»).
Хомутовского обвиняли по статье уголовного кодекса, предусматривающей «активное участие в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок».
Известно, что в 2020 году специалист поддержал протесты против самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко. Вскоре Хомутовский был вынужден покинуть страну, а вернулся туда осенью нынешнего года на лечение, после чего и был задержан.
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