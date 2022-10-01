Тренера Львова задержали в беларуси за протесты против режима лукашенко

Тренер вратарей футбольного клуба «Львов» Василий Хомутовский арестован в беларуси за протесты против режима лукашенко в 2020 году.

Василий вернулся к себе на родину для проведения операции на колене.

Теперь Хомутовскому может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.

По словам главного тренера «Львова» Олег Дулуба, Хомутовский не допускал мысли, что его могут задержать в Беларуси, и планировал вскоре вернуться в Украину.

Как игрок Василий выступал за «Металлист», «Таврию», московское и минское «Динамо», БАТЭ, «Стяуа» и другие клубы. Также провёл 26 матчей за сборную беларуси.