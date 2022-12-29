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  4. ЭНДРИК: «Криштиану Роналду – мой кумир»
Испания
29 декабря 2022, 11:01 |
295
0

ЭНДРИК: «Криштиану Роналду – мой кумир»

Бразильский форвард – о своем переходе в «Реал»

29 декабря 2022, 11:01 |
295
0
ЭНДРИК: «Криштиану Роналду – мой кумир»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Форвард «Палмейраса» Эндрик, который недавно был продан в «Реал», рассказал о том, почему принял решение перейти в мадридский клуб:

«Реал» — очень большой клуб, Винисиус присылал мне сообщения и вселял большие надежды. Криштиану Роналду, мой кумир, также играл за этот клуб. Вот почему я выбрал «Реал», и я думаю, что это правильный шаг. Бог всегда был со мной, и он сказал, что это лучший путь.

Винисиус мне дал несколько советов. Я могу долго про них рассказывать, но буду держать их при себе. Он мой друг, и я думаю, что дружба продлится долгие годы. Надеюсь, я смогу обменяться с ним большим количеством передач и забить много голов. Да, я уже также поговорил с Анчелотти, с Родриго, с Эдером Милитао, с бразильцами».

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Эндрик Реал Мадрид Палмейрас Криштиану Роналду Винисиус Жуниор
Источник Marca
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