Англия29 декабря 2022, 10:24 | Обновлено 29 декабря 2022, 10:26
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ВИДЕО. Гвардиола случайно запустил бутылку в кого-то на скамейке запасных
Тренер «Манчестер Сити» сразу извинился
29 декабря 2022, 10:24 | Обновлено 29 декабря 2022, 10:26
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Вчера, 28 декабря, «Манчестер Сити» в матче 17-го тура АПЛ на выезде обыграл «Лидс» со счетом 3:1.
Во время матча стался забавный инцидент. Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола на эмоциях ударил ногой бутылку с водой, и она случайно попала в кого-то на скамейке запасных его команды. Гвардиола сразу же побежал извиняться перед пострадавшим:
O Guardiola nunca foi 100% são pic.twitter.com/8WLx7263Ul— Marcelo Bechler (@marcelobechler) December 28, 2022
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