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Англия
29 декабря 2022, 10:24 | Обновлено 29 декабря 2022, 10:26
240
0

ВИДЕО. Гвардиола случайно запустил бутылку в кого-то на скамейке запасных

Тренер «Манчестер Сити» сразу извинился

29 декабря 2022, 10:24 | Обновлено 29 декабря 2022, 10:26
240
0
ВИДЕО. Гвардиола случайно запустил бутылку в кого-то на скамейке запасных
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Вчера, 28 декабря, «Манчестер Сити» в матче 17-го тура АПЛ на выезде обыграл «Лидс» со счетом 3:1.

Во время матча стался забавный инцидент. Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола на эмоциях ударил ногой бутылку с водой, и она случайно попала в кого-то на скамейке запасных его команды. Гвардиола сразу же побежал извиняться перед пострадавшим:

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Лидс - Манчестер Сити видео Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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