ВИДЕО. Гвардиола случайно запустил бутылку в кого-то на скамейке запасных

Вчера, 28 декабря, «Манчестер Сити» в матче 17-го тура АПЛ на выезде обыграл «Лидс» со счетом 3:1.

Во время матча стался забавный инцидент. Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола на эмоциях ударил ногой бутылку с водой, и она случайно попала в кого-то на скамейке запасных его команды. Гвардиола сразу же побежал извиняться перед пострадавшим: