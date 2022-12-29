Артем ДОВБИК: «Днепр-1 выступил в еврокубках на крепкую четверку»
Нападающий днепрян – оценил результаты команды на евроарене
Лучший футболист УПЛ по версии игроков и тренеров Артем Довбик поделился мнениями о дебютном выступлении «Днепра-1» в еврокубках.
«В Лиге конференций выступили, думаю, на крепкую четверку. Не забывайте, что «Днепр-1» – дебютант еврокубков. Да, мы играли с командами из Кипра и Лихтенштейна, но сегодня в футбол научились играть абсолютно все. Особенно против команды, которая… восстанавливалась в автобусе.
Посмотрите, сколько сюрпризов было на чемпионате мира. Как сыграли марокканцы и другие темные лошадки. Так что я считаю, что наш выход из группы – хороший результат, и весной «Днепр-1» станет еще сильнее», – сказал Довбик.
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