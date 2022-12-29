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Лига конференций
29 декабря 2022, 10:15 | Обновлено 29 декабря 2022, 10:40
46
0

Артем ДОВБИК: «Днепр-1 выступил в еврокубках на крепкую четверку»

Нападающий днепрян – оценил результаты команды на евроарене

29 декабря 2022, 10:15 | Обновлено 29 декабря 2022, 10:40
46
0
Артем ДОВБИК: «Днепр-1 выступил в еврокубках на крепкую четверку»
СК Днепр-1. Артем Довбик

Лучший футболист УПЛ по версии игроков и тренеров Артем Довбик поделился мнениями о дебютном выступлении «Днепра-1» в еврокубках.

«В Лиге конференций выступили, думаю, на крепкую четверку. Не забывайте, что «Днепр-1» – дебютант еврокубков. Да, мы играли с командами из Кипра и Лихтенштейна, но сегодня в футбол научились играть абсолютно все. Особенно против команды, которая… восстанавливалась в автобусе.

Посмотрите, сколько сюрпризов было на чемпионате мира. Как сыграли марокканцы и другие темные лошадки. Так что я считаю, что наш выход из группы – хороший результат, и весной «Днепр-1» станет еще сильнее», – сказал Довбик.

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Артем Довбик Днепр-1
Источник zbirna.com
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